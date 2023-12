Bears WR DJ Moore dá opinião sobre a reação de Patrick Mahomes à chamada de impedimento

Tele NFL comunidade ainda está agitada após uma decisão controversa no jogo de apostas altas envolvendo Chefes de Kansas City quarterback estrela Patrick Mahomes. O foco mudou de Mahomes‘ explosão lateral aos comentários feitos por Ursos de Chicago receptor amplo DJ Mooreoferecendo uma perspectiva única sobre a polêmica peça.

Num momento crucial do jogo, com o Chefes perdendo por 20-17 e faltando pouco mais de um minuto, Mahomes completou uma jogada sensacional para Travis Kelce, que então passou para Kadarius Toney para o que parecia ser um touchdown vencedor do jogo. No entanto, a jogada foi anulada devido a Toney ter sido penalizado por uma posição marginal de impedimento.

Patrick Mahomes furioso com os dirigentes após derrota do Chiefs para o Bills

MahomesA reação ao chamado foi explosiva e atípica, pois ele confrontou os funcionários com frustração. “A ligação mais selvagem que já vi”, exclamou Mahomes, um sentimento que ecoou por todo o mundo. NFL comunidade.

No rescaldo, DJ Moore ofereceu suas idéias sobre a polêmica ligação durante uma entrevista na rádio esportiva 670 the Score. Moura enfatizou a importância da comunicação jogador-oficial em tais situações. Ele sugeriu que Toney poderia ter evitado a penalidade simplesmente verificando seu alinhamento com o árbitro antes do snap. “Ele estava um pouco impedido, mas se o árbitro apenas lhe dissesse para recuar alguns centímetros, ele teria sido bom”, disse Moore, apontando uma oportunidade perdida para uma simples correção que poderia ter mudado o resultado da jogada. .

Moore diz que a jogada deveria ter sido interrompida antes do apito

Chiefs vs Bills: jogo difícil e problema de comportamento de MahomesGrade Esportiva

Moura também questionou por que a jogada foi autorizada a prosseguir sem a intervenção dos árbitros. “Eles não deveriam ter deixado a peça durar tanto tempo, na minha opinião”, observou ele, indicando que a situação poderia ter sido tratada de forma mais eficaz, potencialmente evitando a controvérsia que se seguiu.

O incidente, como Mouradestaca os comentários de, levanta questões sobre a dinâmica entre jogadores e árbitros durante momentos críticos de um jogo. Ressalta a necessidade de uma comunicação clara e talvez de uma revisão de como tais situações são gerenciadas para evitar o tipo de confusão e frustração que prejudicou este jogo em particular.

Enquanto Mahomes mais tarde expressou pesar por sua reação, especialmente em relação ao quarterback do Bills, Josh Allen, o debate estimulado pelos comentários de Moore continua a ressoar. A sua perspectiva traz à luz um aspecto crucial do jogo – as nuances das interações entre jogadores e árbitros, que podem ter implicações significativas em situações de alta pressão.