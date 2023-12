Beijo aconchegante de Natal de Simone Biles e Jonathan Owens após reação nas redes sociais

Dapesar das controvérsias recentes, o célebre trabalho de Simone Biles e Jonathan Owens Natal de forma aconchegante e festiva, compartilhando momentos íntimos em pijama xadrez combinando em frente a uma árvore de Natal branca.

Em uma série de postagens no Instagram, a quatro vezes medalhista de ouro e seu marido do Green Bay Packers demonstraram seu carinho, com uma foto particularmente comovente capturando um doce beijo entre os dois.

Biles legendou a postagem, “FELIZ NATAL,” junto com um emoji de presente e coração revelando um vislumbre de suas celebrações festivas.

O casal também trocou presentes de Natal, com Owens abrindo um pequeno pacote da Johnny Dang & Co. Fine Custom Jewelry.

A escolha do pijama xadrez combinando mostrou não só o espírito festivo, mas também a união do casal.

Diante do escrutínio público, Biles e Owens permaneceram resilientes, celebrando seu amor durante as festas de fim de ano.

Biles e Owens navegando na controvérsia com graça

Enquanto o casal compartilhava seus momentos de alegria, a internet não ficou atrás com seus comentários.

Owens enfrentou reação negativa por seus comentários recentes sobre ser uma “pegadinha” em comparação com a condecorada ginasta olímpica.

Os usuários das redes sociais foram rápidos em expressar suas opiniões, com alguns questionamentos Owens’ declaração e outros destacando Biles’ status de atleta reverenciado.

Apesar da conversa online, o casal manteve a positividade, defendendo o amor e o compromisso um com o outro.

Poucos dias depois da polêmica, Owens compartilhou uma foto do dia do casamento, com a legenda “Despreocupado. Só sei que estamos trancados aqui.” ao que Biles respondeu, “para a vida.”

Em um episódio recente do “Pivô” podcast, o apresentador Ryan Clark se adiantou para esclarecer a situação.

Clark enfatizou o amor genuíno entre Biles e Owenscriticando a tendência de focar em incidentes isolados, em vez de na totalidade de sua história.

Ele destacou como Owens falou com amor nos olhos sobre o encontro deles e o impacto positivo Biles teve em sua vida.

“Cada vez que eles se entreolhavam, você pode dizer o quão lindo [their meet] era para eles”, ele disse.

“Mas agora todo mundo distorceu isso e transformou isso em algo negativo. Mas o que as pessoas não fizeram foi assistir ao programa inteiro.”

Clark instou as pessoas a olharem além da controvérsia e abraçarem a história de amor única que se desenrola entre Biles e Owens.

Ao celebrarmos as festas de fim de ano, talvez seja um lembrete de que o amor, em todas as suas formas, deve ser valorizado e respeitado.