Belal Muhammad arrasa Leon Edwards e Colby Covington após o UFC 296: ‘Honestamente, foi uma piada para a categoria’

Belal Muhammad sabe no fundo que deveria estar lutando pelo título dos meio-médios no UFC 296, mas foi Colby Covington quem teve sua terceira chance de se tornar campeão indiscutível ao enfrentar Leon Edwards na noite de sábado.

O que resultou foi uma oferta bastante sem brilho de Covington, já que ele não conseguiu montar muito ataque até finalmente garantir uma queda no final do quinto round e segurar Edwards no chão até a buzina final. Quanto a Edwards, ele dominou a maior parte da luta ao mesmo tempo em que conseguiu levar Covington para a tela, garantindo a vitória por decisão unânime.

Independentemente de quem ganhou ou perdeu, Muhammad diz que a verdadeira vítima foi a divisão dos meio-médios, após um desempenho tão ruim do campeão e suposto desafiante número 1.

“Honestamente, foi uma piada para a categoria”, disse Muhammad no programa pós-luta do UFC 296. “Isso é o que acontece quando você tira um vagabundo do sofá [Covington] que está afastado há dois anos, que não merecia a chance, e ele foi lá e não apoiou o que falou. Para Leon Edwards, você também deveria ter apoiado sua palestra. Pelo que Colby disse, ele merecia ter o maxilar quebrado. Achei que o Leon deveria ter ido lá, deveria ter envergonhado e colocado isso nele, mas ele fez aquele joguinho.

“Então acho que o UFC sabe quem é o próximo. Eu preciso entrar lá. Preciso tornar o meio-médio grande novamente porque vou lutar todas as lutas. Estarei na sua cara sem parar, 100 por cento. Não haverá nenhuma respiração para Leon Edwards.”

Atualmente em uma seqüência de 10 lutas sem perder, Muhammad parecia ser a escolha natural para uma disputa pelo título, especialmente depois de derrotar seu quarto adversário consecutivo no ranking ao derrotar Gilbert Burns em maio.

Infelizmente para ele, o CEO do UFC, Dana White, já havia declarado Covington como o próximo na fila antes da vitória de Muhammad, então Covington teve a chance pelo título contra Edwards no pay-per-view final de 2023.

No final das contas, Covington não conseguiu fazer nada contra Edwards durante a luta de cinco rounds, mas Muhammad promete que não será o caso quando ele finalmente tiver a mesma oportunidade.

“Estarei na cara dele”, previu Muhammad. “Vou fazê-lo sangrar. Vou fazê-lo respirar com dificuldade.

“Vou fazê-lo olhar para o canto e seu treinador repetirá a mesma afirmação: ‘Não deixe ele intimidar você, filho!’ Ele vai dizer isso a cada round, e quando a luta acabar, ele vai [going to say], ‘Você deixou ele intimidar você, filho.’ É isso que vou fazer com ele. Eu vou intimidá-lo.”

A paciência de Muhammad está obviamente se esgotando depois de assistir o que ele considerou uma luta ruim tanto do campeão quanto do desafiante, então ele espera que sua espera não demore muito antes que ele tenha a chance de provar seu valor contra Edwards na jaula.

Ele não definiu um cronograma para seu retorno, mas considerando que Edwards não sofreu nenhum dano real na luta – pelo menos nada revelado ainda – Muhammad quer marcar esse confronto o mais cedo ou mais tarde.

“Estou pronto”, disse Muhammad. “Ele não sofreu nenhum dano. Colby teve cerca de 500 rebatidas, provavelmente uma delas foi significativa. São todas picadas de mosquito, então Leon Edwards provavelmente só precisa tomar um banho rápido, tirar toda aquela sujeira e ele estará pronto para ir. Espero que ele não faça sua longa turnê novamente. Ele está muito inativo. Fique na academia, fique pronto para ir. Quando você estiver pronto, estou pronto para ir.

“Você pode me ligar com uma semana de antecedência, estou pronto para ir. Não importa quando o UFC liga. Eu só quero essa luta pelo título. Nas palavras do famoso [Georges St-Pierre]Dana, por favor, me dê minha chance!