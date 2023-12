Belal Muhammad critica a afirmação de Leon Edwards de que ele não merece a disputa pelo título: ‘Isso é o que mais me irrita nele’

Belal Muhammad sabia que deveria lutar contra Leon Edwards na luta principal do UFC 296, mas decidiu sorrir e aguentar enquanto Colby Covington conquistava sua terceira chance pelo título dos meio-médios em cinco lutas.

No final, Covington teve um desempenho nada assombroso, com Edwards quase o eliminando em cinco rodadas sem brilho. Antes da luta, Muhammad pesou com sucesso como reserva de última hora, mas também esperava que esse gesto garantisse seu lugar como desafiante número 1.

No entanto, apesar da série de 10 lutas invencíveis de Muhammad, incluindo múltiplas vitórias sobre os 15 melhores adversários, Edwards ainda minimizou suas chances de conseguir uma chance pelo título, dizendo “definitivamente há outras opções” e acrescentando “Não acho que Belal deveria seja o próximo.”

Em resposta, Muhammad criticou o atual campeão meio-médio do UFC por se recusar a reconhecê-lo como o desafiante de direito na divisão, especialmente depois que Edwards passou por uma espera igualmente longa enquanto acumulava vitória após vitória.

“Honestamente, isso é o que mais me irrita nele”, disse Muhammad ao MMA Fighting. “Isso é o que mais me faz desgostar dele. Nem o fato de termos brigado e foi ele quem cometeu a falta. Foi ele quem me cutucou. Fui eu que aceitei a luta com três semanas de antecedência, para ele poder brigar. Você é quem cometeu esse ato. Eu realmente não me importo mais com isso. Agora, estamos olhando apenas para estatísticas.

“Estou em uma seqüência de 10 lutas sem perder. Você estava em uma série de nove lutas sem perder quando estava esperando pela disputa do título e todo mundo te ignorava. Você sabe como é ser rejeitado assim.

A única mancha para Muhammad ou Edwards durante suas atuais sequências de vitórias foi em 2021, quando se enfrentaram em um evento principal que terminou sem competição. Naquela noite, Edwards recebeu uma cutucada acidental no olho que impediu Muhammad de continuar. A luta foi cancelada, mas a revanche nunca foi marcada.

Desde então, Muhammad permaneceu invicto, eliminando nomes como Gilbert Burns, Stephen “Wonderboy” Thompson e Sean Brady pelo caminho. Ainda assim, Edwards continuou a ignorá-lo ao abordar os futuros candidatos ao título.

“Quando você estava naquela fase, você estava vencendo [Rafael dos Anjos], você estava vencendo Donald Cerrone, estava vencendo Gunnar Nelson – caras que não estavam entre os 5 primeiros”, disse Muhammad sobre Edwards. “Tenho quatro vitórias no top 5. Tenho vitórias sobre alguns dos melhores lutadores do mundo. Demian Maia, um dos melhores grapplers do mundo. Wonderboy, um dos melhores atacantes do mundo. [Vicente] Luque, um dos melhores finalizadores. Sean Brady, essa vitória dobrou de efeito, agora que ele dominou Kelvin Gastelum. Estou dominando caras importantes que estavam em sequência de vitórias e você está agindo como se não fosse nada.

“O fato de ele ter dito: ‘Ele não vai furar a fila’. Eu estou pensando, esse cara é um cabeça-dura? Esse cara está se fazendo de bobo ou é burro? Porque não vou pular a fila. Não há nenhuma linha que eu pulei. Subi as escadas até aqui. Não havia elevador que cheguei ao topo. Eu tive que abrir caminho até onde estou. Tive que implorar pelas maiores lutas. Tive que lutar pelas maiores lutas.

“Tive que lutar contra Gilbert Burns com três semanas de antecedência. Não há nada que me seja dado. Tive que ganhar tudo o que consegui e tive que percorrer um longo caminho para chegar aqui. O fato de você estar tentando me subestimar, o fato de estar tentando desrespeitar meu currículo, é isso que me deixa mais irritado com ele.”

Por mais que Edwards não queira a luta, Muhammad sabe que até mesmo os lutadores de sua divisão o chamam de verdadeiro candidato ao número 1. Isso inclui o invicto meio-médio Shavkat Rakhmonov, que disse que Muhammad deveria ser o próximo na fila.

“Até Shavkat disse isso!” Maomé proclamou. “Mesmo que ele tenha vencido o Wonderboy, eu também venci o Wonderboy. Eu venci o Wonderboy há dois anos. Não estou tentando subestimar ninguém. Shavkat é um monstro. Ele é uma fera. Acho que ele vai fazer uma cirurgia no tornozelo, então deixe eu e Leon lutarmos, ele será o próximo da fila.

“Eu não vou ser um daqueles caras como Leon Edwards onde eu luto com ele, e então, ‘Oh, deixe-me lutar com um dos caras do [lightweight].’ Quero deixar um legado onde lutei com os melhores caras até 170. Quero deixar um legado onde venci todos os melhores caras até 170 e ser considerado o melhor meio-médio de todos os tempos. Para fazer isso, tenho que vencer todos esses caras tops, todos que eles acham que podem me vencer. Quando estou sentado aqui sendo imparcial e olhando para tudo, não há ninguém com um currículo como o meu que nunca tenha tido uma chance pelo título.”

No fundo, Muhammad realmente acredita que o UFC fará o que é certo com ele e oferecerá a disputa pelo título – quer Edwards goste ou não. Assim como fez no UFC 296 no fim de semana passado, ele está pronto para não precisar se preparar, e aceita qualquer cronograma ou local adequado a Edwards, mesmo que isso signifique lutar com ele na Inglaterra.

“Estou perfeitamente bem onde quer que esteja”, disse Muhammad. “Se for em um quintal, se for em qualquer lugar, eu só quero minha chance. Eu quero meu momento.

“Ir para Birmingham ou Londres e derrotá-lo lá em seu solo seria apenas o fim do livro de histórias para tudo. O caminho que tive que seguir, o comprimento que tive que percorrer, e entrar em território inimigo e dominar Leon Edwards como acho que farei, seria como deveria ser desde o início.

Na quarta-feira, Muhammad e Edwards acessaram as redes sociais após uma entrevista no A hora do MMA em que o técnico de Edwards, Dave Lovell, afirmou que seria sua preferência que o campeão defendesse contra Burns, que Muhammad derrotou no UFC 288.

Muhammad acusou Edwards de “se esquivar” dele, o que levou Edwards a chamar Muhammad de “a pessoa menos intimidadora da organização” e a “se acalmar”.