Belal Muhammad será reserva de Leon Edwards x Colby Covington no UFC 296

Belal Muhammad quer sua disputa pelo título e fará de tudo para consegui-la.

Acontece que isso inclui servir como reserva para a próxima luta principal do UFC 296, onde Leon Edwards defenderá o título dos meio-médios contra Colby Covington. Muhammad, que atualmente está em uma seqüência de 10 lutas invencíveis, vai subir na balança e pesar como reserva, caso algo aconteça com algum dos lutadores na luta pelo título.

Fontes próximas à situação confirmaram a notícia ao MMA Fighting no domingo, depois que Muhammad revelou pela primeira vez seu papel como lutador reserva para o MMA Junkie.

Depois de uma vitória dominante sobre Gilbert Burns em maio, foi prometido a Muhammad que se tornaria o desafiante nº 1 da divisão, mas Covington já havia recebido a promessa da próxima disputa pelo título no meio-médio.

Infelizmente para Muhammad, o UFC não agendou Edwards vs. Covington até dezembro, então ele está de fora aguardando a oportunidade de competir pelo ouro.

Ele agora servirá de reserva para o UFC 296 com a esperança de que uma luta com o vencedor o aguarde em 2024.

Edwards abordou Muhammad como um candidato em potencial ao falar com o MMA Fighting antes de sua defesa de título no sábado. Os pesos meio-médios se enfrentaram anteriormente em 2021, com a luta terminando em no contest depois que uma cutucada acidental de Edwards encerrou a noite de Muhammad prematuramente.

“Ele é o candidato número 1? Não sei. Eu lutaria com ele novamente? Com certeza”, disse Edwards. “Esse é um trabalho fácil. Isso é dinheiro fácil. Se ele for o próximo cara, ele é o cara. Mas alguém quer ver isso? Provavelmente não, mas se ele for o cara, ficarei feliz em silenciá-lo.”

Enquanto Muhammad apoia a luta principal, o ex-campeão peso mosca do UFC Brandon Moreno assumirá a mesma função na co-luta principal, onde Alexandre Pantoja defende o título contra Brandon Royval.