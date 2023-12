Bellingham: Ancelotti encontrou a posição certa para mim e agora estou voando

J.ude Bellingham recebeu um prêmio individual que escapou a um Real Madrid jogador. O internacional inglês é o mais recente vencedor do Golden Boy atribuído pelo site Tuttosport.com ao melhor jogador sub-21 do ano.

É um prémio que já tem 20 anos e que a nova contratação do Los Blancos conquistou por esmagadora maioria, com 45 dos 50 votos do júri composto pelos melhores escritores desportivos da Europa. Anteriormente foi vencido por Leão Messi em 2005, Paulo Pogba em 2013, Kylian Mbappé em 2017 e Erling Haaland em 2020, entre outros jogadores, e que demonstra o nível do jogador treinado por Carlos Ancelotti.

O crédito vai para Ancelotti

O meio-campista está alcançando recordes superlativos com 15 gols em 17 jogos pelo Real Madrid. Estatísticas que atribui ao seu treinador Carlo Ancelotti, a quem elogia pela sua grande temporada e, consequentemente, por ter sido o vencedor do Golden Boy: “O crédito vai para Ancelotti que encontrou a posição certa para mim e me deu mais liberdade no jogo. arremesso. Então agora estou voando.

No entanto, Bellingham disse que Ancelotti estava decepcionado com ele: “É verdade, mas sei que o estou desapontando num aspecto”, disse ele.

Tem a ver com uma questão que ainda não domina e que prometeu o máximo empenho para o fazer em breve: a língua. “Estou encontrando obstáculos inesperados com esta linguagem. É difícil para mim, admito. Em qualquer caso, prometo o máximo comprometimento, garantido.”

Favoritos para o Golden Boy 2024 do próximo ano?

Questionado sobre o Golden Boy para o próximo ano e tendo em conta as limitações de idade do prémio Golden Boy, onde jogadores com menos de 21 anos já não seriam elegíveis, o jogador de futebol mergulhou nos favoritos para o ganhar no próximo ano de 2024: ” Direi três nomes. Em primeiro lugar, Arda Güler, que se recuperou das lesões que o impediram de estrear pelo Real: é um fenômeno, vemos ele treinando e estamos encantados com ele. Então meu ex-companheiro de equipe Jamie Bynoe-Gittens do Borussia Dortmund. E finalmente meu irmão Jobeum atacante puro como o nosso pai”.