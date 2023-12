Bellingham ganha o Golden Boy: um sinal de sua qualidade e estrelato crescente

Taqui não há dúvida de que Jude Bellingham já está no topo da escala, aquela que só os adeptos do futebol concedem aos jogadores com a sua admiração, algo que o inglês conseguiu quatro meses depois de chegar ao Real Madrid.

A sua presença em Turim para recolher os Prêmio Menino de Ouro é a prova disso. Ele se tornou uma referência e a importância que assumiu é evidente.

A reação explosiva de Cristiano Ronaldo aos torcedores do Al Hilal gritando “MESSI, MESSI…”

É seguro dizer que o prémio para o melhor Sub-21 do mundo não descreve completamente as suas conquistas.

Bellingham ficou em primeiro lugar na votação do Golden Boy com 485 votos, ficando em primeiro lugar com 97 por cento dos votos dos jornalistas indicados ao prêmio.

Apenas cinco jornalistas não votaram nele em primeiro lugar. MARCA faz parte do júri que atribui o prémio. Os votos do nosso jornal foram para Jude Bellingham, Xavi Simons, Musiala, Lamine Yamal e o português Antonio Silva. Nesta ocasião, o pódio foi completado por Alejandro Balde e Musiala.

O meio-campista chegou ao salão OGR, em Torino, 10 minutos antes do início da gala organizada pelo jornal Tuttosport. Sua presença paralisou tudo o que estava acontecendo.

O melhor jogador da LaLiga EA Sports 2023/24 apareceu, como fazem os astros do rock, cercado por até oito seguranças, como muitos funcionários do clube e seus pais.

Ele exala charme, mas o faz por causa do seu futebol e daquele intangível que transmite e que cativa a todos, algo que ficou evidente desde o momento em que desembarcou na cidade italiana.

Bellingham compartilha sua alegria por vencer

Massimo Franchicriador do Golden Boy, subiu ao palco para entregar o prêmio Golden Boy a Jude Bellingham, que não escondeu sua alegria:

“Muito obrigado pelo Golden Boy. Estou muito feliz, muito feliz por poder levar este prêmio”, disse o inglês.

“Tive muita sorte de poder jogar com alguns grandes jogadores. É ótimo ouvir as ótimas reações do mundo a mim. Para ser o melhor jogador do mundo, você não precisa apenas jogar bem e marcar gols, você tem que ajudar a equipe também.

“Muito obrigado. Não me considero o melhor. É uma honra ser comentado no bola de Ouro. Estou no melhor time do mundo. Jogamos para vencer todos os jogos. É um prazer jogar Real Madrid.

“A pressão é forte tanto na seleção quanto na seleção, todos os jogadores com quem jogo são jogadores de ponta e tenho uma lista muito grande de ídolos. Uma grande influência para mim foi Wayne Rooney”.

O antigo Borussia Dortmund O homem ganhou duas réplicas do troféu: a habitual e a entregue pelos leitores do site do jornal, que recebeu três milhões de votos.

“Tenho muita sorte de jogar futebol. Se não, estaria estudando na universidade agora. Agradeço à minha família por me ensinar esse esporte desde que era criança. Sem o futebol, eu não seria a mesma pessoa.” ele concluiu.