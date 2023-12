Bem Barato OFERECE EMPREGOS em vários setores

O Grupo Bem Barato, rede de supermercados que vem se consolidando na região do ABCD como um grande polo gerador de empregos, está contratando novos funcionários para compor o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, consulte quais são os cargos disponíveis:

Auxiliar de Recursos Humanos – São Paulo – SP – Recursos Humanos (Generalista): Atua em lojas com até 150 colaboradores e lojas com mais de 250 colaboradores sendo a suporte da Analista de RH. Atende e orientar os colaboradores em suas necessidades;

Repositor (a) de Mercearia – São Paulo – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição: Responsável pela limpeza, higienização e organização do setor. Acompanhamento de quebras do setor. Preparação e participação do inventario. Abastecimento de gôndolas, seguindo critério de limpeza, organização e validade de mercadorias;

Estoquista – São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Locutor (a) de Loja – Diadema – SP – Comunicação Interna;

1/2 Oficial De Serralheiro – São Bernardo do Campo – SP – Manutenção em Geral;

Balconista de Açougue – São Bernardo do Campo – SP – Açougue;

Repositor (a) de Mercearia – São Bernardo do Campo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Fiscal de Loja(Prevenção) – São Bernardo do Campo – SP – Fiscalização;

Cozinheiro (a) – Cotia – SP – Cozinha;

Operador (a) de Televendas – São Bernardo do Campo – SP – Venda Externa.

Mais sobre o Bem Barato

Contando mais detalhes sobre o Grupo Bem Barato, é legal ressaltar que, hoje, com 5 lojas em São Bernardo do Campo, já é a maior rede de supermercados do município. Isso é o resultado de muito trabalho e de ideais sólidos que tiveram origem no casal que fundou a empresa, Sr. Manuel e Dona Maria, e que nos dias atuais conta com mais de 2 mil colaboradores.

Além disso, o Grupo que já está consolidado em uma região da zona leste de São Paulo. Em 2018, expandiu-se para a zona sul da cidade, atendendo novas regiões como bairros da Saúde, Jabaquara e arredores. Atualmente, o Grupo Bem Barato conta com 13 lojas entre supermercados e atacados, um shopping center em Diadema e agora está atuando com plataforma e-commerce no sistema delivery.

Confira alguns benefícios

Alimentação no local;

Vale-Transporte;

Convênio Medico;

Dentre outros.

Como se candidatar em um dos cargos acima?



Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

