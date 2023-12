Beneficiários de Maceió têm pagamento unificado

Na próxima terça-feira (12), a Caixa Econômica Federal realizará o pagamento unificado da parcela de dezembro do Bolsa Família aos beneficiários de Maceió (AL).

Os repasses seguem uma lógica, conforme o Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Em resumo, a Caixa paga o benefício a grupos específicos de segurados todos os dias. Assim, cada grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

No entanto, “em virtude do colapso do solo e da situação de emergência na cidade já reconhecida pelo Governo Federal“, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Famílias e Combate à Fome, o Bolsa Família será pago a todos os beneficiários de Maceió nesta terça-feira (11).

Ao todo, 109,1 mil famílias serão contempladas pela medida, graças a um repasse de R$ 74,3 milhões.

Como acessar os valores pelo Caixa Tem?

As famílias de Maceió podem consultar as informações sobre o Bolsa Família, incluindo valores, parcelas e benefícios adicionais, através dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem.

Aliás, as famílias que já recebem o benefício pelo Caixa Tem, através de conta Poupança Social Digital, poderão movimentar os valores pelo aplicativo. Assim, não terão que ir até uma agência para acessar os valores.

A saber, o Caixa Tem oferece diversos serviços, como compras em estabelecimentos com o cartão de débito virtual. Em síntese, isso só é possível graças a mais de nove milhões de maquininhas de cartão que podem ser encontradas em todo o país.

Além disso, os beneficiários do Bolsa Família também podem transferir valores por PIX, bem como pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral, tudo pelo próprio aplicativo. Contudo, caso a pessoa prefira, poderá fazer tudo isso em casas lotéricas.



Onde sacar o valor do Bolsa Família?

Muitas pessoas também querem saber como sacar o valor do Bolsa Família. Em suma, isso pode ser feito em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. No entanto, é necessário gerar um token diretamente no aplicativo, autorizando o saque dos valores.

Cabe salientar que os beneficiários só precisam apresentar o cartão do programa para sacar o valor do benefício. Entretanto, as pessoas que não têm cartão do benefício não precisam se preocupar, pois elas ainda podem sacar os valores do benefício. Para isso, só precisam apresentar algum documento de identificação com foto.

Qual a parcela do Bolsa Família?

Em suma, a parcela média do Bolsa Família é de R$ 600. Contudo, boa parte dos beneficiários está recebendo valores bem mais expressivos devido ao pagamento de benefícios extras.

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família em dezembro:

Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

assegura o pagamento de um valor adicional de a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar. Benefício Variável Familiar Nutriz: em setembro, o governo começou a pagar um adicional de R$ 50 para os indivíduos das famílias que possuem até sete meses incompletos, ajudando no crescimento nutricional do bebê.

em setembro, o governo começou a pagar um adicional de para os indivíduos das famílias que possuem até sete meses incompletos, ajudando no crescimento nutricional do bebê. Auxílio Gás: em dezembro, os pagamentos do benefício estão de volta, após a paralisação de novembro. Quem tem direito a esse benefício vai receber R$ 104 neste mês.

Bolsa Família unificado atinge 150 municípios

Em dezembro, o pagamento unificado não será apenas para os beneficiários de Maceió (AL). Outros 150 municípios dos estados do Amapá, do Amazonas e do Paraná também terão o pagamento do Bolsa Família unificado neste mês.

Entretanto, nesse caso, o repasse da parcela aconteceu hoje (11) para todos os beneficiários dos municípios destes três estados, independentemente do final do NIS. Confira aqui a lista de municípios beneficiados com o repasse unificado em dezembro.

A saber, a decisão afetou todos os municípios que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. Ao todo, 859,8 mil famílias irão se beneficiar com o repasse unificado neste mês, com os pagamentos totalizando R$ 615,5 milhões.

Só no estado do Amazonas, quase 614,9 mil beneficiários de 55 municípios poderão sacar o auxílio do Governo Federal já nesta segunda-feira (11). Os repasses do governo para os munícipios do estado nortista chegou a R$ 445,3 milhões.

Por sua vez, 16 municípios do Amapá terão o pagamento unificado do Bolsa Família em dezembro. O governo destinou R$ 85,2 milhões para o pagamento do benefício a 119,3 mil famílias do município.

Já no Paraná, o número de municípios beneficiados com o repasse unificado chegou a 79, superando a quantidade de cidades atendidas no Amazonas. Ao todo, mais de 125,6 mil beneficiários irão receber R$ 84,9 milhões neste mês.