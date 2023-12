Beneficiários do Bolsa Família receberão abono extra na semana natalina

Os participantes do programa social Bolsa Família estão comemorando uma notícia recente. A adição de um bônus especial à sua renda na semana de Natal promete trazer alegria a milhões de brasileiros. Vamos detalhar essas informações logo abaixo.

O Bônus Extra do Bolsa Família na Semana de Natal

Neste mês, um pagamento extra aguarda os beneficiários do Bolsa Família. Este pagamento adicional é voltado para famílias com crianças de 0 a 17 anos e mulheres grávidas. Além disso, o tão aguardado Auxílio Gás também fará seu retorno. Portanto, é essencial que os beneficiários estejam atentos aos pagamentos do programa neste mês de dezembro.

Aqui estão as datas dos pagamentos do Bolsa Família em dezembro:

NIS final Data 1 11 de dezembro 2 12 de dezembro 3 13 de dezembro 4 14 de dezembro 5 15 de dezembro 6 18 de dezembro 7 19 de dezembro 8 20 de dezembro 9 21 de dezembro 0 22 de dezembro

Pagamentos Especiais do Bolsa Família em Dezembro

Para os participantes do Bolsa Família, há auxílios financeiros adicionais que podem incrementar significativamente seu benefício. Veja a seguir os critérios a serem observados e os valores pagos:

Famílias com crianças de 0 a 6 anos têm direito a uma parcela extra de R$ 150,00 por criança;

Para jovens de 7 a 17 anos, a família recebe uma parcela extra de R$ 50,00;

Famílias com mulheres grávidas podem receber um pagamento extra de R$ 50,00;

Através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), as famílias também podem acessar o Auxílio Gás, no valor de R$ 110,00, pago a cada dois meses.

Quem pode se candidatar ao Bolsa Família 2024?

Famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa são elegíveis para o Bolsa Família 2024. É importante entender que a renda total da família deve ser dividida pelo número de membros da família e se o resultado for menor que R$ 218, a família é elegível.

Como se registrar para o Bolsa Família 2024?

O Cadastro Único (CadÚnico) é o portal para se candidatar ao Bolsa Família 2024. O CadÚnico coleta informações sobre pessoas em situação de vulnerabilidade social e as direciona para programas e benefícios sociais adequados.

É importante destacar que não é possível se inscrever diretamente para o Bolsa Família 2024. Depois de se registrar no CadÚnico, a família deve aguardar a análise do governo federal.

Processo de inscrição no CadÚnico

Selecione um responsável familiar: A pessoa responsável pela família deve responder às perguntas do cadastro. Essa pessoa deve ser da família, morar na mesma casa e ter pelo menos 16 anos. Preferencialmente, a pessoa responsável deve ser uma mulher e ter CPF ou Título de Eleitor. Apresente a documentação necessária: Todos os membros da família devem apresentar pelo menos um dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento

Certidão de Casamento

CPF

Carteira de Identidade (RG)

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI)

Carteira de Trabalho

Título de Eleitor

Conta de serviços referente aos últimos três meses. Visite o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS): Após reunir todos os documentos necessários, a família deve procurar o CRAS mais próximo em seu município para se inscrever no CadÚnico.

Valor do Bolsa Família 2024

O Bolsa Família 2024 oferece uma transferência de renda fixa de R$ 600. Além disso, existem benefícios adicionais para crianças pequenas, crianças acima de 7 anos, jovens com menos de 18 anos, gestantes e mulheres que estão amamentando. Esses valores são cumulativos e devem ser corrigidos pelo governo a cada dois anos.

Compromissos das Famílias Beneficiárias

Para continuar recebendo o Bolsa Família 2024, as famílias precisam cumprir alguns compromissos nas áreas de saúde e educação. Estes incluem: