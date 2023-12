Beneficiários do BPC celebram aprovação de saques extras pelo INSS

Ao longo de 2023, uma série de acontecimentos surpreendeu os titulares do BPC. Ao fechar o ano, uma notícia promissora surgiu: o INSS possibilitou saques adicionais, trazendo um alívio financeiro para aqueles que dependem desse auxílio mensal.

O anúncio dos pagamentos extras, realizado em 21 de dezembro, trouxe um alívio inédito para muitos brasileiros que dependem do BPC. No entanto, é essencial observar que o benefício adicional não contemplou todos os beneficiários.

Por isso, é crucial identificar quem foram os beneficiados por essa medida.

Veja os valores extras do BPC por região

O INSS divulgou os valores totais destinados a cada região, revelando quais foram as mais beneficiadas com essa ação.

Confira a distribuição por região:

1- TRF da 1ª Região: DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP – R$ 1.046.482.385,40;

2- TRF da 2ª Região: RJ e ES – R$ 183.681.354,26;

3- TRF da 3ª Região: SP e MS – R$ 320.027.721,89;

4- TRF da 4ª Região: RS, PR e SC – R$ 482.353.690,61;

5- TRF da 5ª Região: PE, CE, AL, SE, RN e PB – R$ 333.708.839,36.

Os depósitos dos valores adicionais seguiram o calendário usual de pagamentos do INSS de dezembro, baseado no último dígito do benefício. Aqueles que recebem até um salário mínimo tiveram seus pagamentos iniciados em 21 de dezembro, enquanto os que recebem acima desse valor começaram a receber em 2 de janeiro.

Em tempos de dificuldades financeiras, um valor extra é sempre bem-vindo. Para muitos, a surpresa de dezembro foi um presente de Natal inesperado, proporcionando a oportunidade de fazer compras adicionais ou reservar para possíveis emergências.



Aposentados, pensionistas e titulares do BPC foram contemplados, podendo realizar saques adicionais graças a decisões judiciais favoráveis contra o INSS. Para verificar a elegibilidade para o saque, é possível acompanhar o andamento da ação no site do TRF (Tribunal Regional Federal), utilizando o número do CPF e do processo.

Quando acessar o sistema, ele fornecerá detalhes sobre o pagamento extra, incluindo o banco para efetuar o saque. É importante destacar que cada estado possui um montante específico para esses pagamentos adicionais.

Como se inscrever no BPC?

Para se qualificar ao BPC-LOAS, é necessário cumprir certos critérios e requisitos específicos, pois este benefício não é concedido automaticamente.O requerente deve ser um cidadão brasileiro, nascido ou naturalizado.

No caso dos idosos, a idade mínima é de 65 anos. Para pessoas com deficiência, é crucial comprovar a situação de incapacidade.

Um dos requisitos essenciais para a aprovação é evidenciar a incapacidade de prover a própria subsistência, demonstrando que a família também não possui condições financeiras para suprir essas necessidades.

Principalmente avaliam isso com base na renda familiar mensal per capita, que precisa ser igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Esse valor, calculado com base no salário mínimo de 2023, totaliza R$ 272,50.

O próprio interessado, um representante legal ou um membro da família pode fazer a solicitação para o BPC-LOAS em uma agência do INSS. É necessário apresentar documentos como documento de identificação, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda familiar. No caso de pessoas com deficiência, é necessário apresentar um laudo médico ou atestado que comprove a condição.

Graças às inovações tecnológicas, atualmente simplificaram o processo de solicitação. É possível realizar a solicitação online por meio do portal “Meu INSS”, dispensando a necessidade de deslocamento até uma agência física.

Após a solicitação, o INSS tem um prazo de 30 dias para avaliar o pedido. Em caso de negativa, é possível recorrer da decisão em até 30 dias.

Em suma, o BPC-LOAS é uma ferramenta crucial para garantir o sustento de pessoas em situação de vulnerabilidade social no Brasil. É vital ampliar o conhecimento sobre esse benefício, possibilitando que mais pessoas que preencham os requisitos possam solicitar essa assistência.