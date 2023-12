Beneficiários do BPC: Esteja Atento ao SAQUE EXTRA do INSS e Descubra Como Receber

BPC – No final do ano, o INSS trouxe uma reviravolta agradável ao anunciar a liberação de saques extras para alguns titulares do Benefício de Prestação Continuada a partir de 21 de dezembro de 2023. Porém, é importante notar que essa oportunidade adicional não se estende a todos os beneficiários, requerendo uma verificação dos elegíveis.

Para os beneficiários do BPC, como aposentados e pensionistas, que estão em dia com suas obrigações, surge a possibilidade de realizar saques extras decorrentes de ações judiciais vencidas contra o INSS. Para verificar a elegibilidade para esse saque, é fundamental acompanhar o processo no site do Tribunal Regional Federal (TRF), utilizando o número do CPF e do processo.

Saiba como receber o saque adiconal do BPC

Para determinar a possibilidade desse saque adicional, é necessário seguir alguns procedimentos. Ao acessar o sistema do TRF, informações detalhadas sobre o pagamento extra, incluindo o banco depositante, estarão disponíveis.

No entanto, é crucial observar que cada estado possui uma quantia específica destinada a esses pagamentos, demandando atenção a esses detalhes.

O INSS divulgou uma tabela com o valor total liberado por região, permitindo uma compreensão mais específica das áreas mais beneficiadas, de acordo com os respectivos TRFs:

1- TRF da 1ª Região: R$ 1.046.482.385,40;

2- TRF da 2ª Região: R$ 183.681.354,26;

3- TRF da 3ª Região: R$ 320.027.721,89;

4- TRF da 4ª Região: R$ 482.353.690,61;

5- TRF da 5ª Região: R$ 333.708.839,36.

O cronograma regular de pagamentos do INSS em dezembro inclui os depósitos dos valores extras, variando de acordo com o final do benefício. Os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo iniciaram-se em 21 de dezembro, enquanto para aqueles que recebem acima desse valor, o início foi em 2 de janeiro.

Em períodos de dificuldades financeiras, um acréscimo sempre se mostra útil. Para muitos, essa surpresa de dezembro foi como um presente de Natal inesperado. É um momento propício para realizar uma compra adicional ou reservar para possíveis emergências.



Ficar atento às atualizações do INSS é fundamental para não perder futuras oportunidades como essa.

Calendário do BPC em 2024

O Calendário BPC de 2024 inclui as datas de pagamento de dezembro de 2023, pois os depósitos estão programados entre 21 de dezembro e 8 de janeiro para aqueles que recebem até um salário mínimo, e entre 2 e 8 de janeiro para os que recebem acima desse valor.

Os primeiros pagamentos de 2024 serão efetuados entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro.

De acordo com informações fornecidas pelo próprio INSS, 168.062 pessoas recebem até um salário mínimo, enquanto outras 868.803 têm benefícios acima desse valor.

É importante lembrar que os aposentados e pensionistas do INSS recebem o 13º salário, mas a data de depósito do próximo ano ainda não foi informada.

No ano de 2023, o INSS realizou a antecipação do décimo terceiro salário, resultando nos pagamentos feitos entre maio e junho deste ano.

Para consultar os benefícios do INSS, siga estes passos simples:

1. Acesse o site Meu INSS.

2. Faça login utilizando sua conta gov.br.

3. Clique na opção “Extrato de Pagamento”.

4. Assim, você terá acesso às informações desejadas.

Além dessas instruções, é crucial destacar que os beneficiários podem realizar a consulta através do aplicativo do INSS ou pela Central 135. Nessas situações, o beneficiário precisará fornecer o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais, garantindo, desse modo, a segurança contra possíveis fraudes.