Benefícios de desemprego na Flórida: Quanto custam os benefícios de desemprego na Flórida?

eumorar na Flórida oferece um conjunto único de desafios quando se trata de benefícios de desemprego.

Embora o estado tenha uma taxa de desemprego 1% inferior à média nacional, também está entre os 5 principais estados com os pagamentos semanais mais baixos.

Para ter direito ao subsídio de desemprego no Estado ensolaradovocê deve atender a vários critérios:

Seja um residente da Flórida

Estar desempregado

Ter trabalhado na Flórida durante os últimos 12 meses

Ganhou um valor mínimo de salário determinado pelas diretrizes da Flórida

Procure trabalho ativamente todas as semanas enquanto recebe benefícios

O pagamento semanal que você recebe durante o desemprego varia de acordo com seus rendimentos anteriores.

O estado calcula seus pagamentos de benefícios semanais usando o trimestre do período base com seus maiores rendimentos e dividindo esse valor por 26.

O sistema de seguro-desemprego da Flórida está entre os mais baixos do país, oferecendo um benefício semanal que varia de US$ 32 a um máximo de US$ 275.

Em comparação, estados como Massachusetts, Havaí, Dakota do Norte, Washington e Nova Jersey oferecem pagamentos mais generosos, excedendo US$ 400 semanais.

Quanto tempo você consegue ficar desempregado na Flórida?

Em 2021, os residentes da Flórida podem receber no máximo US$ 275 por semana durante 19 semanas, totalizando um valor máximo de benefício de US$ 3.300.

No entanto, a duração do recebimento do seguro-desemprego depende da taxa de desemprego no momento da solicitação e dos seus rendimentos nos 12 a 18 meses anteriores à solicitação.

Você pode continuar a receber auxílio-desemprego semanalmente por até 23 semanas, com os pagamentos sendo interrompidos assim que você conseguir um emprego em tempo integral.

É importante observar que trabalhar meio período ou temporariamente não o desqualifica necessariamente para receber benefícios.

Para continuar recebendo benefícios, você deve registrar-se quinzenalmente, permanecer disponível para trabalho em tempo integral, procurar emprego ativamente (contatando pelo menos 5 empregadores por semana ou reunindo-se com um representante em um Centro de Carreira One-Stop local), preencher um questionário de habilidades on-line revise e aceite o trabalho adequado.