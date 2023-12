Benefícios do Agent Orange VA: Quanto você pode receber mensalmente?

EUvocê foi exposto a Agente laranja durante o seu tempo servindo nas forças armadas dos EUA e posteriormente desenvolveu câncer ou outra condição médica, você pode ser elegível para compensação por invalidez relacionada ao serviço VA. Esta compensação está disponível mesmo que o seu pedido tenha sido negado anteriormente.

Para reabrir uma reclamação negada, você pode marcar uma reunião presencial em Dublin, Ohio, ou uma reunião Zoom com um advogado credenciado pela VA. Alternativamente, você pode ligar para eles em (614) 453-5208.

Qual é a remuneração média do VA para o Agente Orange?

A compensação VA média pela exposição ao Agente Laranja varia dependendo de vários fatores. O valor da compensação que você recebe é determinado pela gravidade da sua condição e pela classificação de incapacidade atribuída pelo VA.

Para um único veterano, o valor máximo de remuneração anual em 2022 foi de US$ 39.984. No entanto, para veteranos casados ​​ou com dependentes, o valor máximo de remuneração anual era de US$ 42.214 ou mais. Esses números estão sujeitos a alterações a cada ano.

O VA avalia sua condição em uma escala de 0 a 100% para determinar o benefício mensal que você receberá. Se a sua condição for avaliada em 100%, você receberá o benefício mensal máximo até seis meses após concluir o programa de tratamento do câncer. Depois disso, o VA terá de reavaliar a sua condição médica e ajustar o pagamento mensal em conformidade.

Se o seu pedido anterior foi negado, mas a sua doença foi posteriormente adicionada à lista de condições presumíveis, poderá apresentar novamente o seu pedido e receber benefícios de compensação VA retroactivos até à data em que o apresentou pela primeira vez na década de 1980.

O que é o Agente Laranja?

O Agente Laranja, um herbicida empregado pelos militares dos EUA, foi utilizado para limpar selvas na Tailândia, no Vietnã e na Coréia. A sua aplicação estendeu-se para além destes locais, afectando indivíduos tanto em funções de combate como não-combatentes devido a testes, pulverização e armazenamento em vários locais. Infelizmente, investigações subsequentes revelaram a natureza altamente tóxica do Agente Laranja, representando uma ameaça para aqueles que estão nas proximidades.

Dado o início tardio dos efeitos relacionados com o Agente Laranja, os indivíduos que desenvolvem doenças anos ou mesmo décadas após o seu serviço ainda podem apresentar pedidos de indemnização VA. Estabelecer a exposição ao Agente Laranja durante o serviço militar e fornecer provas de uma condição médica ligada a tal exposição obriga o VA a conceder uma compensação relacionada com o serviço.