Benefícios por Morte SSA: O governo paga se você perder seu cônjuge?

Taqui estão algumas situações infelizes que tendem a acontecer quando uma pessoa perde seu cônjuge e de repente não tem mais essa pessoa em quem se apoiar. Caso isso aconteça, as pessoas que perdem o cônjuge podem contar com apoio financeiro do Administração da Segurança Social (ASS) conhecido como Benefícios por Morte SSA. Estes são benefícios de sobrevivência pagos a viúvas, viúvos e dependentes de trabalhadores elegíveis. Um benefício que ganha mais importância para as famílias jovens que têm filhos. Ofereceremos informações detalhadas sobre os benefícios de sobrevivência que o ajudarão a entender o que você pode esperar Seguro Social no infeliz caso de você ou um ente querido morrer.

Quanto dinheiro você ganha quando seu cônjuge morre?

Os membros da sua família receberão os benefícios de sobrevivência se você morrer prematuramente. No caso de você estar trabalhando e pagar pela Previdência Social, alguns dos impostos que você paga vão diretamente para os benefícios de sobrevivência. Seu cônjuge, filhos ou pais podem ter direito aos benefícios, mas apenas com base em seus rendimentos. A pessoa falecida deve ter trabalhado o tempo suficiente para ter direito a esses benefícios. O cônjuge sobrevivente, com idade de aposentadoria completa ou mais, receberá 100% do valor do benefício do trabalhador falecido. O cônjuge sobrevivente com 60 anos de idade até a idade de aposentadoria completa receberá entre 71,5% e 99% do valor básico do trabalhador falecido. Os cônjuges sobreviventes com deficiência que tenham entre 50 e 59 anos receberão 71,5%.

Para obter este benefício, é necessário informar a Administração da Segurança Social quando uma pessoa falece. Embora você não possa relatar uma morte ou solicitar benefícios de sobrevivência online. Precisa ser pessoalmente. A maioria dos casos fará com que a funerária relate a morte de uma pessoa à Administração da Previdência Social. Mas se precisar relatar um óbito ou solicitar benefícios, você pode ligar para 1-800-772-1213. Além disso, você pode falar com um representante no escritório da Administração da Previdência Social mais próximo.