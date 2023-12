Benefícios SNAP de dezembro Texas: Quem receberá o pagamento de dezembro esta semana?

Texas’ Programa de Assistência Nutricional Suplementar Os benefícios (SNAP) são administrados pela Texas Health and Human Services Commission (THHS) e distribuídos uma vez por mês aos titulares do Texas Lone Star Card, o cartão EBT do estado.

O SNAP destina-se a famílias de baixa renda que atendem às regras do programa. De acordo com o Texas HHS, a maioria dos adultos com idades entre 18 e 49 anos sem filhos na família pode receber FOTO por um período máximo de três meses num período de três anos.

Porém, o período do benefício pode ser maior se a pessoa trabalhar pelo menos 20 horas semanais ou estiver em emprego ou programa de treinamento. Os benefícios, incluindo o vale-refeição de dezembro, são distribuídos aos Contas SNAP no mesmo horário todos os meses.

Para que é usado o SNAP?

O SNAP pode ser usado para comprar a maior parte dos alimentos, bem como sementes e plantas para cultivar alimentos. O SNAP não pode ser usado para comprar tabaco, bebidas alcoólicas e produtos que não possam ser consumidos ou bebidos.

O Cartão Texas Lone Star pode ser usado nos principais supermercados e varejistas, ou em qualquer estabelecimento onde um cartão Lone Star seja permitido.

Você pode verificar seu Cartão Estrela Solitária saldo e visualize a atividade recente do cartão por meio de sua conta online em YourTexasBenefits.com.

Seu Cartão Texas Lone Star também pode ser usado online, mas não pode ser usado em todas as lojas que oferecem compras online. Você pode verificar aqui os varejistas online aprovados.

Quando você receberá seus benefícios SNAP no Texas?

Os benefícios são enviados no prazo de 15 dias, começando no primeiro dia e com base no último dígito do número do seu Grupo de Determinação de Elegibilidade (EDG), conforme mostrado abaixo: