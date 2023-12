Benefícios SNAP Limites de renda do Texas: Qual é a renda mais alta que você pode ter e ainda ser elegível?

SNAP, também conhecido como Programa de Assistência Nutricional Suplementarm, presta assistência a indivíduos e famílias de baixa renda no Texas. A elegibilidade para benefícios do SNAP é determinada por três testes: o Testes de Lucro Bruto, Lucro Líquido e Ativos. No entanto, o Texas expandiu os seus requisitos de elegibilidade para além das directrizes federais padrão.

O Renda Bruta O teste considera a renda familiar mensal total antes dos impostos. A renda inclui rendimentos de trabalho, renda de trabalho autônomo e outras fontes, como seguridade social, pagamentos por invalidez, pensão alimentícia, indenização trabalhista, benefícios de desemprego e renda de pensão.

O limite de renda bruta varia de acordo com o número de pessoas do domicílio. Por exemplo, um agregado familiar com uma pessoa deve ter um rendimento mensal inferior a $2.004 para ser elegível aos benefícios do SNAP.

O Resultado líquido teste calcula a renda de uma família após deduções. As deduções podem incluir despesas como pagamentos de pensão alimentícia e despesas médicas. É importante observar que calcular o lucro líquido pode ser um desafio sem uma calculadora de elegibilidade para SNAP.

As despesas relacionadas com abrigo, tais como serviços públicos e aluguer, só podem ser deduzidas se excederem metade do rendimento do agregado familiar, após terem sido aplicadas outras deduções. Além disso, existe um limite para a dedução máxima de abrigo para determinados agregados familiares.

O que mais você precisa saber sobre os limites de renda?

O teste de Ativos considera recursos contáveis, como fundos em contas bancárias. No entanto, uma casa não é considerada um ativo. O limite de bens para todas as famílias é de US$ 5.000, mas as famílias com um membro com 60 anos ou mais ou portador de deficiência podem ter um limite inferior de US$ 4.250.

Embora estes testes de elegibilidade forneçam uma visão geral dos requisitos do SNAP no Texas, é importante notar que as informações fornecidas não são oficiais e podem diferir de outras fontes. Recomenda-se usar o Calculadora de elegibilidade SNAP para determinar se você se qualifica para os benefícios.

Em resumo, a elegibilidade do SNAP no Texas é determinada pelos testes de Lucro Bruto, Lucro Líquido e Ativos. O Texas expandiu seus requisitos de elegibilidade além das diretrizes federais. É crucial calcular com precisão o rendimento líquido e considerar deduções como pagamentos de pensão alimentícia e despesas médicas.

Além disso, os recursos contáveis ​​são levados em consideração para o teste de Ativos. Para determinar a elegibilidade, é aconselhável usar a Calculadora de Elegibilidade SNAP fornecida.