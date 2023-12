Benefícios sociais: Qual estado oferece o maior número de benefícios?

EUnos Estados Unidos, aproximadamente 65 milhões de pessoas dependem de programas de bem-estar para atender às suas necessidades básicas, com cerca de 40 milhões de indivíduos beneficiando-se de vale-refeição, de acordo com o Administração da Segurança Social.

O governo dos EUA oferece várias iniciativas de bem-estar, incluindo Assistência Temporária para Famílias Necessitadas (TANF), Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) e Medicaid.

Estados com os maiores beneficiários de assistência social:

Com base nos dados do SNAP, a Califórnia lidera o grupo com impressionantes 1.911.000 domicílios SNAP, seguida de perto pela Flórida (1.632.000) e pelo Texas (1.595.000).

Nova Iorque e Pensilvânia completam os cinco primeiros, enfatizando a correlação entre estados com elevada população e a prevalência de beneficiários de assistência social.

No entanto, é crucial observar que o número de famílias SNAP não equivale necessariamente ao número total de indivíduos que recebem benefícios dentro de um estado.

A Califórnia também se destaca como o estado com o maior número de beneficiários da assistência social, ostentando 237.614 beneficiários do TANF e uma inscrição no Medicaid de 13.812.733.

Despesas com assistência pública:

Em 2020, os governos estaduais e locais gastaram colectivamente 791 mil milhões de dólares no bem-estar público, representando 23 por cento das despesas gerais directas.

Os gastos per capita variaram significativamente, variando de US$ 1.093 em Connecticut a US$ 4.119 em Nova York. Outros estados com gastos notáveis ​​com bem-estar público per capita incluem Alasca, Massachusetts e Novo México.

Os cinco principais estados que mais gastam em bem-estar:

Não é novidade que os estados liberais tendem a alocar a maior parte dos fundos para programas de assistência social.

Os cinco principais estados com os maiores gastos estaduais e locais com bem-estar social per capita estão situados em qualquer uma das costas: