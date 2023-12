Beneil Dariush considera Justin Gaethje ‘um adversário muito perigoso’ para o campeão do UFC Islam Makhachev

Beneil Dariush realmente não dá desculpas pela derrota para Charles Oliveira.

Depois de reunir uma sequência impressionante de oito vitórias consecutivas que poderia facilmente ter lhe rendido uma chance pelo título, Dariush recebeu uma oferta de um confronto com Oliveira no UFC 289 que aparentemente lhe garantiria a chance de competir pelo ouro no UFC. Infelizmente, Dariush ficou aquém e Oliveira terminou a luta com nocaute técnico no primeiro round.

Embora Dariush pudesse facilmente tentar explicar o que deu errado naquela noite ou como ele ziguezagueou quando deveria, não é assim que ele opera.

“Não quero tirar nada do Charles”, disse Dariush ao MMA Fighting. “Simplesmente não foi a minha noite. Foi a noite dele. Ele fez uma grande luta e foi isso.”

A vitória colocou Oliveira no caminho certo para uma revanche contra o atual campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, em outubro, mas o brasileiro sofreu um terrível corte nos treinos que o forçou a abandonar a luta. Makhachev nocauteou o campeão peso pena do UFC, Alexander Volkanovski, no primeiro round, mas Oliveira foi imediatamente anunciado como o próximo da fila.

É claro que o ex-campeão interino dos leves do UFC, Justin Gaethje, também está esperando nos bastidores depois de desferir um nocaute brutal com um chute na cabeça sobre Dustin Poirier, que o colocou na posição de desafiante número 1 também.

Por sua vez, Dariush favorece ligeiramente Gaethje como o melhor adversário possível para Makhachev, mas isso não tem nada a ver com a derrota para Oliveira.

“Acho que Justin tem um bom argumento em termos de ser o próximo e ele é alguém que Makhachev nunca lutou antes”, disse Dariush. “Acho que isso faz sentido. O fato de Charles ter me vencido, mas também perdeu para Makhachev há pouco tempo. Isso é [only] faz um ano [since their last fight].

“Você poderia apresentar um bom argumento para Justin Gaethje. Mas o UFC faz o que o UFC faz.”

No que diz respeito ao confronto em si, Dariush passou muito tempo se preparando para sua própria luta contra Makhachev, mas uma lesão o impediu de realmente colocar os pés na jaula com ele. Ele também passou um tempo treinando ao lado de Gaethje, então conhece muito bem os dois lutadores.

Apesar das tendências anteriores de Gaethje de apenas avançar e travar um tiroteio com todos os oponentes, ele começou a adotar uma abordagem mais estratégica em suas atuações recentes. Dariush acredita que isso pode desempenhar um papel importante na capacidade de Gaethje de causar problemas a Makhachev, porque o lutador muitas vezes considerado o destaque humano não é mais tão previsível como antes.

“Acho que é definitivamente possível, especialmente porque Justin tem esse poder e esse trabalho de pés”, disse Dariush. “Na verdade, acho que ele aprenderia a lição quando lutasse com Khabib [Nurmagomedov]. Muito disso era apenas ele se perdendo no momento e sendo imprudente.

“Acho que se ele conseguir se controlar como fez nas duas últimas lutas, acho que ele pode fazer uma grande luta. Mas essa é a minha opinião, não sei como ele vai lutar, mas acredito mesmo que um Justin Gaethje controlado é um adversário muito perigoso.”

Seja Gaethje ou Oliveira o próximo, Dariush tem seus próprios assuntos para cuidar no UFC Austin quando enfrentar Arman Tsarukyan na luta principal.

Se quiser voltar ao caminho do título, Dariush terá que vencer o lutador georgiano de 27 anos, que já foi muitas vezes chamado de futuro campeão do UFC. De muitas maneiras, Dariush se lembra de sua luta anterior contra Mateusz Gamrot – outro peso leve atrás dele no ranking que tentou construir um nome a partir de uma vitória sobre ele.

Dariush acabou com as esperanças de Gamrot com uma vitória por decisão dominante no UFC 280 e espera um resultado semelhante com Tsarukyan.

“É exatamente assim [fight with Gamrot]”, disse Dariush. “Ele é um garanhão, então estou ansioso para enfrentá-lo. Assisti muitas lutas dele e sei que ele é um bom lutador.

“Presumo que a luta vai acabar em todos os lugares e em todas as situações. Então é assim que estou me preparando. Não tenho certeza se vai ser assim, mas é assim que estou me preparando para essa luta.”

Se tudo correr bem no sábado, Dariush não apenas voltará à coluna das vitórias, mas também poderá se colocar de volta em posição para competir pela disputa do título novamente em um futuro próximo.

Por mais que queira que isso aconteça, Dariush aprendeu através de uma experiência dolorosa que nada é garantido, por mais genérico que possa parecer, ele está apenas enfrentando tudo, uma luta de cada vez.

“É complicado”, disse Dariush. “Sinceramente não sei onde essa luta vai me levar, mas com certeza espero que coloque meu nome de volta na disputa. Acho que isso é definitivamente algo que pode fazer isso acontecer.”