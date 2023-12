Bengals deixa Patriots sem pós-temporada – Qual foi o pior ano da carreira de Bill Belichick?

Nninguém teria imaginado isso há cinco anos, quando ganhou Super Bowl LIII contra o Rams de Los Angeles. Contudo, este ano, o Patriotas da Nova Inglaterra já estão matematicamente fora da pós-temporada, ainda com quatro jogos pela frente no NFL temporada regular.

Bill Belichick e sua equipe fez seu trabalho ao derrotar por pouco o Pittsburgh Steelers 21-18 na quinta-feira. No entanto, um factor quase imprevisível entrou em jogo para excluir o seis vezes Super Bowl vencedores da pós-temporada.

Neste domingo, o Cincinnati Bengals aproveitou o status de casa para vencer o Colts de Indianápolis 34-14 no Paycor Stadium e mantém esperanças limitadas de chegar à pós-temporada.

Cincinnati tem um histórico de sete vitórias e seis derrotas, e embora seja o último no altamente competitivo Divisão Norte da AFCqualquer tropeço pelo Corvos de Baltimore (9-3) ou o Cleveland Browns (7-5), ainda com quatro jogos para disputar, poderia dar-lhes o cobiçado ingresso.

Pelo contrário, com um registo de 3-10, o Patriotas não são apenas os últimos no AFC Leste mas também em todo NFLanulando completamente suas chances.

Patriotas saem com um mês de antecedência

Este é o ano Patriotas despediram-se da pós-temporada o mais cedo possível desde Bill Belichick assumiu como treinador principal.

Mesmo na infame temporada de 2000, Belichick’s primeiro responsável, o Patriotas mantiveram a esperança viva por mais algumas semanas, embora tenham sido eliminados com um recorde de 5-11 e 4-9 nos últimos 13 jogos.

O Patriotas ainda pode salvar um pouco de sua dignidade se tiver uma boa sequência no último mês da temporada regular. No entanto, parece altamente improvável, já que os próximos jogos serão contra o Kansas City Chiefs, Denver Broncos, Buffalo Bills e New York Jets.

O Os dois primeiros ainda está na luta para avançar de fase, portanto lutará com unhas e dentes para manter as chances. O últimos dois são rivais de divisão do “Pats,” que não lhes facilitará as coisas no encerramento da temporada regular.

Dois anos sem pós-temporada para a Nova Inglaterra

Contando este ano, o Patriotas perdeu as duas últimas pós-temporadas e três das últimas quatro. Antes disso, a equipe foi convidada constante na segunda fase do campeonato, com 11 partidas consecutivas entre 2009 e 2019.

Nesses 11 anos, Nova Inglaterra jogou em quatro Super Bowls, com um recorde de 3-1. No entanto, suas duas últimas aparições na pós-temporada, em 2019 e 2021, foram um tanto decepcionantes para seus torcedores, já que foram eliminados na rodada wildcard em ambos os anos.

No ano passado, as circunstâncias combinaram desfavoravelmente para a equipe depois de terminar com um recorde de 8-9segundo em sua divisão, então ficaram de fora da corrida para Super Bowl LVII.