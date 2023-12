Bengals WR Tyler Boyd falha na jogada e joga INT para Jaguars LB Josh Allen

Cincinnati Bengals receptor amplo Taylor Boyd lançou sua primeira interceptação na carreira no terceiro quarto de Segunda à noite futebol contra o Jaguares de Jacksonville no EverBank Stadium quando ele estragou uma jogada complicada.

Boyd, 29, foi eliminado pelo linebacker do Jaguars Josh Allen, que não precisou fazer muito para pegar a bola. O recebedor do Bengals fez um péssimo passe direto para o adversário quando o jogo estava empatado em 21 pontos cada.

Quarterback dos Jaguares Trevor Lawrence conseguiu transformar o INT em seis pontos ao liderar o curto drive para um touchdown de 1 jarda para dar ao seu lado a liderança momentânea.

Os fãs do Bengals ficaram confusos sobre o motivo do técnico Zac Taylor chamaria uma jogada complicada quando o quarterback Jake Browning já havia levado o time a dois touchdowns com zero turnovers.

Jake Browning corre para um caça-tanques

Browning, 27 anos, está jogando excepcionalmente bem contra os Jaguars na ausência do lesionado Deshaun Watson e compensou a ausência de Boyd.

Um TD curto e apressado de Browning mais uma vez empatou o placar, desta vez com 28 pontos cada, mas ainda falta meio quarto para jogar nesta publicação.

O Jaguars parecia prestes a vencer a disputa até que Lawrence torceu o tornozelo e foi forçado a sair do jogo após demonstrar um ataque de raiva em campo por causa da lesão.