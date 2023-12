Benzema está pronto para deixar a Arábia Saudita?

Karim Benzema chegou feliz na Arábia Saudita após sua partida de Real Madrid. O jogador francês estava ansioso por iniciar uma nova aventura numa cultura particularmente diferente daquela que viveu no clube branco. Os primeiros meses de Karim correram bem: gols, liderança, excelente preparo físico. Mas tudo virou fumaça rapidamente e, na Arábia Saudita, há um drama surgindo ao afirmarem que o atacante deixou Jeddah.

Tudo começou com o sonoro derrota de seu clube contra o Al-Nassr. Muitos fãs atacaram sua estrela e sua resposta foi fechar suas contas pessoais nas redes sociais, principalmente no Instagram. Esta não é a primeira vez que ele toma esse tipo de decisão. Após sua saída de Real Madridele também deixou de seguir Los Blancos no mundo virtual.

O atacante francês é o principal alvo do Al Ittihad torcedores por dois motivos: o investimento que o clube fez para trazer o jogador da Bola de Ouro da época e suas estatísticas pessoais estão longe do que se esperava de um jogador de sua estatura. Esta recessão teve um impacto considerável nas hipóteses da equipa, que está agora na 6ª posição do campeonato e perdeu três jogos consecutivos.

Karim Benzema teria deixado Jeddah sem motivo aparente

A situação agravou-se nas últimas horas, pois segundo o meio de comunicação saudita Al-Riyadiya, Karim não treinou quinta e sexta-feira e ficou fora da convocatória do próximo sábado para o jogo com o Al-Ta (16h00). Além disso, a mesma mídia afirma que Benzema deixou Jeddah sem motivo aparente e com total ignorância sobre se o seu regresso ocorrerá.

Felizmente para as aspirações de Benzema e Al Ittihad, a partida desta tarde, para a qual Karim não seria convocado por não estar na cidade, foi adiada para a próxima quarta-feira, às 15h, devido à forte chuva. Não se sabe se o camisa 9 estará no elenco para Marcelo Gallardoa equipe até então.

Com 20 jogos disputados, nos quais marcou 12 gols e cinco assistências, Karim vive seus momentos mais complicados desde que saiu Real Madrid. O país da Arábia Saudita se voltou contra ele, o clube entende que o investimento feito não foi devolvido em forma de atuação e a torcida tem Hamdallah como novo ídolo. Gallardo conseguirá reverter a situação ou será o fim de Karim na Arábia