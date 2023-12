Between the Links: consequências do UFC 296, prévia da premiação de fim de ano

Com a conclusão do UFC 296, a campanha de 2023 do UFC acabou, e isso significa que está quase na hora de distribuir alguns equipamentos, já que a premiação de fim de ano do MMA Fighting está chegando. O painel fará uma prévia da premiação de 2023 após uma rápida retrospectiva do UFC 296, a atuação emocionante de Colby Covington contra Leon Edwards e muito mais.

Esta semana, o painel formado por Mike Heck, Alexander K. Lee e E. Casey Leydon do MMA Fighting faz uma prévia dos prêmios de final de ano do MMA Fighting 2023 e revela seus cinco principais indicados para Lutador do Ano e discute onde Sean Strickland se encaixa depois seu ano inacreditável, junto com Luta do Ano, Nocaute do Ano, Finalização do Ano e Estreante do Ano. Eles também discutirão se houve alguma rejeição, por que surgiu sua lista, se 2023 foi o ano mais louco da história do esporte e muito mais.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.