Between the Links: próximo movimento de Mike Perry, Tsarukyan brilha, Dana White detona acordo do PFL, Jon Jones contra-ataca

O último sábado foi um dia divertido e caótico no mundo do MMA e dos esportes de combate, com Arman Tsarukyan e Mike Perry encerrando o UFC Austin e o BKFC 56 com paralisações na luta principal. Com os dois homens disputando grandes lutas a seguir, para onde irão Tsarukyan e Perry com suas grandes vitórias?

Em uma edição totalmente nova de Entre os links, o painel tenta responder a essas perguntas seguindo as últimas ofertas do UFC e BKFC, discutir como 2024 poderia ser para Tsarukyan e o futuro de Perry como o rosto da luta corpo a corpo. Além disso, os tópicos incluem a resposta de Dana White à aquisição do Bellator pela PFL, a resposta de Donn Davis no dia seguinte, Jon Jones reagindo ao pedido de Tom Aspinall para que Jones fosse destituído do título dos pesos pesados, UFC Vegas 83 neste sábado encabeçado por Song Yadong vs. Gutierrez, que tem mais a ganhar no cartão, e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Luke Thomas, do Morning Kombat.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.