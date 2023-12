Between the Links: Reação à saída de Ian Machado Garry do UFC 296, Leon Edwards x Colby Covington

Faltando apenas alguns dias para o UFC 296, as histórias são abundantes rumo ao card final do ano do UFC, incluindo a luta principal do campeonato dos meio-médios entre Leon Edwards e Colby Covington. Aonde Edwards vai com uma vitória? Para onde irá a divisão se Covington conquistar seu primeiro campeonato indiscutível?

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, é uma edição especial de perguntas e respostas dos fãs, enquanto Mike Heck e Jed Meshew do MMA Fighting discutem as consequências potenciais da atração principal do campeonato de sábado. Além disso, o painel responderá perguntas como Ian Machado Garry sendo eliminado de seu confronto com Vicente Luque devido a doença, Tony Ferguson x Paddy Pimblett, Belal Muhammad servindo como lutador reserva para o evento principal e o que isso significa, Shavkat Rakhmonov olhando para manter viva sua incrível invencibilidade contra Stephen Thompson, Jake Paul x Andre August sem absolutamente nenhuma agitação e muito mais.

Assista ao show ao vivo em um horário especial de início ao meio-dia ET / 9h PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.