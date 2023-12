Beyoncé chega ao topo das bilheterias com o filme-concerto ‘Renaissance’

Beyoncé está pronta para ocupar o primeiro lugar nas bilheterias neste fim de semana com seu novo filme-concerto – mas está muito aquém de outro este ano… adivinhe quem.

A Rainha Bey teve um forte início de fim de semana com seu filme “Renaissance” – que arrecadou cerca de US$ 11,5 milhões entre as prévias de quinta-feira e o dia inteiro de exibições de sexta-feira. As projeções apontam para um lucro entre US$ 20 e US$ 24 milhões no mercado interno até domingo.

Como dissemos, é certamente um número sólido no que diz respeito a filmes de concerto – especialmente historicamente – mas empalidece em comparação com o desempenho do filme “Eras” de Taylor Swift na mesma janela há alguns meses atrás… quando arrecadou US$ 39 milhões no mercado interno entre Quinta / sexta, e terminou com uma grande arrecadação de US $ 92 milhões no fim de semana de estreia total.

É claro que, neste momento, o filme da turnê “Eras” arrecadou bem mais de US$ 250 milhões em todo o mundo.

Não quero comparar com os dois, mas você tem que fazer isso quando Bey e Tay são as maiores estrelas pop do mundo… e ambos lançaram filmes de shows em um curto espaço de tempo. A justaposição é natural e os números são o que são.

Nem é preciso dizer… eles certamente se apoiam de qualquer maneira e compareceram à estreia um do outro, respectivamente – Bey em Los Angeles para Tay e Tay em Londres para Bey.

E sim… eles posaram juntos em ambas as ocasiões, então não há nada de ruim – ou pelo menos é o que parece. Suas fervorosas bases de fãs tendem a ser um pouco mais competitivas às vezes.

De qualquer forma, o verdadeiro vencedor aqui é a AMC – que distribui exclusivamente os dois filmes e está fazendo uma grande limpeza. Em vez de usar um parceiro de estúdio externo, eles mesmos fizeram isso… e até agora, parece estar valendo a pena.