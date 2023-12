Beyoncé é criticada pelo artista Hajime Sorayama por causa dos visuais da ‘Renascença’

Beyoncé pode ter carne fresca cozida com um artista famoso, que está insinuando fortemente que ela – ou alguém de sua equipe – roubou o trabalho dele para sua turnê “Renaissance”.

O negócio é o seguinte… artista Hajime Sorayama apenas mirou Beyoncé nas redes sociais, postando alguns dos visuais de sua turnê junto com algumas de suas obras de arte e insinuando que ela não pediu permissão para copiá-lo.

Em sua postagem, Hajime diz… “Ei @beyonce Você deveria ter me pedido ‘oficialmente’ para que eu pudesse fazer um trabalho muito melhor para você, assim como meu homem @theweeknd.”

O fato é que… durante a popular turnê “Renaissance” de Beyoncé, muitas pessoas acreditavam que seus visuais foram inspirados em Hajime, com muitas pessoas presumindo que Hajime havia dado permissão à Queen B para canalizar sua arte.

A postagem de Hajime parece indicar que esse não é o caso – no entanto, não está claro se ele está com raiva e considerando uma ação legal… ou simplesmente destacando as semelhanças entre sua arte e a turnê dela.