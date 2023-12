‘Bhad Bhabie’ Danielle Bregoli revela que está grávida

Como vocês sabem, Bhad Bhabie tem apenas 20 anos – comemorando seu aniversário no início deste ano twerking em sua mãe – e ela está em um relacionamento com Le Vaughn e está ficando ainda mais sério agora.

TMZ contou a história … Bhad Bhabie e Le Vaughn estreou tatuagens combinando em abril, ela tem o nome dele e o aniversário dele tatuados em tinta vermelha perto do ombro e do peito. Ele tem o primeiro nome e o nome do meio tatuados em letra cursiva no pescoço, em tinta preta.