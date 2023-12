Bhad Bhabie revela gravidez: quem é o pai do bebê de Danielle Bregoli?

Danielle Maria Bregolimais conhecido como “Bhad Bhabie”, revelou na sexta-feira via Instagram que ela e o namorado Le Vaughn estão esperando um bebê. Ele já tem um filho, mas este será o primeiro filho dela.

Bregoli, 20, compartilhou uma foto de sua barriga no Instagram. Ela não tem estado ativa nas redes sociais ultimamente e sua grade IG apresenta apenas algumas fotos, incluindo o anúncio da gravidez.

Sua única outra foto é dela mesma sentada na quadra com Le Vaughn em um Falcões de Atlanta jogo de basquete em comemoração ao seu aniversário.

Bregoli é uma rapper que ganhou fama quando apareceu em um episódio de Dr.. Sua icônica frase “pegue-me lá fora, que tal” se tornou viral.

Quem é Le Vaughn?

Le Vaughn é uma personalidade da mídia social com mais de 40.000 seguidores que está namorando “Bhad Bhabie“desde 2021.

Ele também tem algumas fotos dele com Bregoli em sua página do Instagram e os nomes um do outro estão tatuados no corpo.

Bregholi mudou drasticamente de atitude nos últimos anos e agora está mais madura do que nunca graças à busca de ajuda profissional.