Bibiano Fernandes se desfaz do ONE Championship e aconselha lutadores a ‘pensarem duas vezes antes de decidirem ir para lá’

Bibiano Fernandes não está mais no elenco do ONE Championship – e ele tem algumas ideias sobre a mudança.

O ex-campeão peso galo do ONE, que ainda detém o recorde de mais vitórias pelo título na história da promoção (11), disse ao MMA Fighting que seu contrato expiraria em dezembro e foi avisado pela empresa que não lhe seria oferecido um novo negócio.

“Eu não estava bravo com eles”, disse Fernandes. “Acho que eles poderiam ter me oferecido mais lutas? Cem por cento. Fiquei basicamente três anos afastado e eles poderiam ter me oferecido mais lutas. Fiquei um pouco chateado? Eu estava, mas a vida é assim. Muitas pessoas no mundo trabalham duro, dão a vida pela empresa em que trabalham e, no final, [the company] os proprietários dizem ‘Obrigado pelo seu trabalho’ e é isso. Fiquei triste, mas o que posso fazer? A vida continua.”

Fernandes foi campeão de duas divisões no DREAM antes de ingressar no ONE em 2012. Desde então, ele somou vitórias sobre nomes como Martin Nguyen, Masakatsu Ueda e Kevin Belingon.

Fernandes, 44, perdeu o título para John Lineker em março de 2022, depois de quase três anos fora da jaula, e depois perdeu a decisão para Stephen Loman em novembro de 2022.

Fernandes disse que foi prometido uma luta com Shinya Aoki para o próximo card do ONE em janeiro de 2024, mas então a organização anunciou que Aoki enfrentaria Sage Northcutt.

“Só eu sei o que passei”, disse Fernandes. “Na minha corrida no ONE, acho que ninguém vai replicar o que fiz lá. Ninguém defenderá o título tantas vezes. Trabalhei para eles durante 11 anos. Tantas dificuldades aí, mas houve um momento na vida em que eu pensei, ‘Não, espere um minuto.’ Há muitas coisas com as quais não concordo, mas ainda tive que passar. Sou um lutador de artes marciais mistas, mas eles estão fazendo negócios. Eles só pensam em negócios, sabe? O que posso fazer?”

Fernandes disse que não poderia entrar em detalhes sobre as práticas comerciais da ONE porque “há cláusulas no meu contrato dizendo que não posso falar ou eles podem vir atrás de mim”. Ele oferece conselhos a outros lutadores, no entanto.

“Muitos atletas passam por dificuldades”, disse Fernandes. “Se você é lutador e está pensando em lutar por UM campeonato, irmão, pense duas vezes antes de decidir ir para lá.

“Você tem que ser muito cuidadoso. O atleta tem que pensar antes: você quer lutar lá? Vá, irmão, mas há um momento na vida em que você terá que tomar decisões sobre se é isso que você realmente quer ou não.”

Fernandes assinou um novo contrato com a ONE em fevereiro de 2017, meses depois de defender seu título contra Reece McLaren por decisão dividida. O talento brasileiro revelou na época que seu contrato incluía um trabalho administrativo na empresa após se aposentar do esporte, mas disse que a ONE voltou atrás.

“Há coisas que eu queria [to say] mas não posso dizer muito porque eles podem vir até mim”, disse Fernandes. “Eu deveria ser embaixador da promoção, mas isso não aconteceu. E pensando nisso agora, é o melhor. Acredito muito em energia. Se não houver energia, não preciso forçar nada. Se eles não virem o que fiz pela organização, não há nada que eu possa fazer.”

“Quando recebi a carta, não fiquei bravo”, acrescentou. “Eu me senti livre, sabe? Eu senti como se parte da minha alma voltasse para mim. …Não posso estar com uma pessoa, não posso estar num lugar onde ela não vê as coisas como eu vejo. Você está no auge do esporte e eles são espertos durante esse pico. Eles me seguraram muito. Eu poderia estar lutando. Há coisas que você precisa ter calma e apenas aceitar, deixe minha história falar por mim.”

Fernandes detém um recorde de 24-6 no esporte e 12-3 sob a bandeira do ONE, e disse que não está aposentado. “Eles vêm tentando me aposentar há anos, mas não conseguem”, ele riu. Atualmente, Fernandes está focado em administrar sua academia de jiu-jitsu no Canadá e não descarta competir mais uma vez no futuro para dar um final adequado à sua carreira no MMA.

Um dos problemas que Fernandes teve ao trabalhar com a ONE foi em relação à sua gestão. Gilberto Faria foi seu agente no início de sua gestão, mas Fernandes alegou que ONE o forçou a se separar de Faria e negociar diretamente com eles. Fernandes não quis explicar o porquê, citando novamente UMA cláusula contratual.

Outro relacionamento que foi afetado nos últimos anos da passagem de Fernandes pelo ONE Championship foi com o técnico Matt Hume, que treinou Fernandes durante a maior parte de sua carreira. Hume é o vice-presidente sênior do ONE Championship.

“Matt é um cara legal, mas trabalha para a organização, sabe?” Fernandes disse. “Ele está de mãos atadas, ele não pode fazer muita coisa. Ele e eu não temos esse relacionamento [anymore] porque ele é o vice-presidente do ONE Championship, então é mais difícil para mim conversar com ele [about ONE]. É por isso que tenho minha própria academia [in Canada] agora. Eu nem faço mais meus acampamentos com ele. Mas Demétrio [Johnson] é meu irmão.”

Fernandes já foi vinculado ao UFC, e a promoção até se precipitou ao anunciar uma luta com Roland Delorme pelo UFC 149 em 2012, antes de um acordo ser fechado, e o brasileiro finalmente se juntou ao ONE. Ele não se arrepende de ter escolhido o ONE em vez do UFC.

“Foi a coisa certa a fazer naquele momento”, disse Fernandes. “Fui lá e fiz a minha parte. A promoção não era grande, mas estava crescendo. Aoki e eu ajudamos a promoção a crescer. Fiz a minha parte do jeito que tinha que fazer, mas há muitas coisas que não posso dizer. Espero que nenhum outro atleta passe pelo que passei. Espero que nenhuma organização trate os atletas como fui tratado, mas acho que isso vai acontecer. Por isso é muito importante que você tenha um bom gestor. Cometi o erro de não lutar contra isso quando tiraram meu empresário do meu lado.”