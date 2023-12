Biden encerra ano na igreja durante férias nas Ilhas Virgens dos EUA

Presidente Biden está encerrando o ano com uma conversa cara-a-cara com o homem lá em cima – e dependendo de onde você chegar politicamente… isso pode ser interpretado de duas maneiras diferentes.

Joe está nas Ilhas Virgens dos EUA agora com sua família, onde pousaram na quarta-feira em St. Croix… e onde JB aqui foi visto visitando a Igreja Católica de Santa Cruz na cidade de Christiansted no sábado… saindo com um aceno e um sorriso.

Ele estava sendo seguido por uma tonelada de agentes do Serviço Secreto, é claro… alguns dos quais pareciam ter vindo direto da sede do MIB. Nenhum sinal de Jill ou os outros Bidens aqui com ele – embora estivessem ao seu lado quando pousaram na semana passada no Força Aérea Um.