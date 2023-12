Bilhete de aposta Brock Purdy MVP vendido por uma quantia impressionante

Sum Francisco 49ers QB Brock Purdy está tendo a melhor temporada de sua carreira e muitos o consideram o grande favorito para vencer o MVP da temporada 2023 da NFLalgo que parecia muito distante no início da campanha, principalmente porque mal é seu segundo ano no campeonato.

As probabilidades para Purdy o favoreceu em até -200 em alguns livros, como favorito para vencer no final da campanha. Porém, antes do início da temporada, um torcedor visionário apostou nele em julho passado e agora levou para casa uma grande quantia em dinheiro após vender o bilhete de aposta.

Brock Purdy é a aposta vencedora?

Segundo o The New York Post, o torcedor, cuja identidade ainda é desconhecida, decidiu vender o ingresso onde apostou Purdy por US$ 125.000, evitando o risco de ficar sem nada, mas poderia ter dobrado o lucro, pois ao apostar $ 2.000 na época, o bilhete lhe deu até US$ 200.000 lucro.

Quando comprou a passagem, Purdy tinha chances de +10.000. A casa de apostas onde o bilhete foi adquirido, a ProSwap, negociou com o proprietário um Comissão de vendas de 3%, o equivalente a $ 3.750.

A tremenda temporada de Purdy

As estatísticas de Purdy são incríveis e dão a ele uma vantagem Lamar Jackson para ganhar o MVP, que é o segundo favorito segundo as casas de apostas.

Purdy é o primeiro nas seguintes categorias: passes TD (29), jardas/passe completo (14,2), QBR (76,1) e jardas por tentativa (9,9).