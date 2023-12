Bilionário Bill Gates revela o que pensa sobre o Bolsa Família

Na terça-feira, 12 de dezembro de 2023, Bill Gates, fundador da Microsoft, expressou seu reconhecimento pelas políticas públicas brasileiras em um artigo publicado em seu blog, o GatesNotes. O empresário destacou especialmente o Sistema Único de Saúde (SUS) e o programa Bolsa Família, elogiando o Brasil por suas abordagens eficazes nessas áreas.

No artigo intitulado “Lessons in lifesaving from Brazil” (“Lições de salvamento de vidas do Brasil”), Gates compartilhou sua admiração pelo país sul-americano. “Sou um grande fã do Brasil há algum tempo”, afirmou. No entanto, ele ressaltou que foi somente quando começou a se envolver com questões de saúde pública que pôde apreciar completamente o notável histórico do Brasil nessa área.

O fundador da Microsoft enfatizou a impressionante eficiência do Sistema Único de Saúde (SUS), destacando a importância do modelo brasileiro para o restante do mundo. Gates ressaltou que a experiência do Brasil na área da saúde pública oferece lições que podem beneficiar outros países, promovendo abordagens mais eficazes e inclusivas.

Bill Gates destaca conquistas do Brasil na saúde

Em uma análise recente publicada no GatesNotes, Bill Gates elogiou as conquistas do Brasil nas últimas décadas, destacando a redução das taxas de mortalidade infantil e materna, além do aumento da expectativa de vida. O renomado empresário ressaltou que esses feitos não foram resultado do acaso, mas sim de investimentos concentrados e de longo prazo realizados pelo Brasil em seu sistema de saúde primário.

Gates enfatizou que as conquistas brasileiras são fruto de um compromisso persistente com o fortalecimento do sistema de saúde, ressaltando que outros países podem se beneficiar ao aprender e imitar as estratégias adotadas pelo Brasil. No artigo, ele observou que o país sul-americano direcionou recursos significativos para o desenvolvimento de um “sistema de saúde universal”.

O empresário também destacou a importância do aumento da atuação dos “agentes comunitários de saúde”, profissionais formados em saúde pública que desempenham papéis cruciais nas comunidades, especialmente em áreas remotas. A narrativa de Gates destacou o comprometimento do Brasil em estabelecer um sistema de saúde abrangente e acessível.

Papel do Bolsa Família na redução da pobreza



Você também pode gostar:

Bill Gates também ressaltou a importância do programa Bolsa Família no combate à pobreza no Brasil. O empresário destacou que a transferência de renda proporcionada pelo programa ocorre mediante o cumprimento de determinadas condições pré-estabelecidas, como a obrigatoriedade de vacinação para crianças e a realização de cuidados pré-natais.

Gates afirmou que o Bolsa Família desempenha um papel significativo não apenas na redução da pobreza, mas também na promoção de práticas essenciais para a saúde pública. Em suas palavras, “O Bolsa Família é apenas um dos muitos programas sociais que o Brasil desenvolveu ao longo das últimas décadas que ajudaram a tirar quase 1/5 da população do país da pobreza”.

O fundador da Microsoft enfatizou que o programa não apenas contribui para a melhoria das condições de vida, mas também desempenha um papel crucial na ampliação do acesso e utilização dos cuidados de saúde. Ele elogiou a iniciativa brasileira por fornecer um incentivo significativo para que as pessoas busquem atendimento médico preventivo.

Bill Gates salientou que o sistema de saúde brasileiro, embora não seja isento de desafios, serve como uma prova do impacto positivo que resulta de investimentos estratégicos no cuidado dos mais vulneráveis. “Mas o sistema de saúde do Brasil não precisa ser perfeito para servir como prova do que acontece quando um país investe estrategicamente no cuidado dos mais vulneráveis: os retornos são muitas vezes de longo alcance e mudam vidas”, completou.