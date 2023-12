Bill Belichick evita perguntas sobre o futuro, repetindo ‘Estou me preparando para Kansas City’

Nnovo técnico do England Patriots Bill Belichick se recusou a discutir seu futuro na quarta-feira em meio a relatos de que o proprietário Robert Kraft já havia decidido demitir o seis vezes campeão do Super Bowl após a temporada.

Questionado repetidamente se voltaria, ou se queria voltar, ou se havia discutido 2024 com Kraft, Belichick disse que estava focado apenas no jogo de domingo contra o Chiefs.

“Estou me preparando para Kansas City”, disse Belichick. “É isso que estou fazendo.”

Os seis títulos de Belichick na NFL – ele ganhou mais dois como assistente do New York Giants – são os maiores da história. Ele é o segundo em vitórias como treinador na carreira, precisando de mais 16 para ultrapassar o mentor de longa data do Miami Dolphins, Don Shula.

Mas os Patriots (3-10) estão a caminho da terceira temporada de derrotas nos últimos quatro anos. Eles não vencem um jogo dos playoffs desde que Tom Brady desertou para Tampa Bay em 2020.