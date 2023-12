Bill Maher destrói os críticos de MrBeast e outros que realmente praticam boas ações

Bill Maher não consegue entender como as pessoas podem criticar pessoas como MrBeast, que estão ajudando a curar a cegueira, a fornecer água potável para aldeias que não a têm, e assim por diante… bem, na verdade ele faz entenda – ele diz que os críticos são idiotas.

O apresentador do “Real Time” usou MrBeast – um YouTuber incrivelmente popular com 38 bilhões de visualizações – como um exemplo de como perdemos todo o bom senso e como críticos preguiçosos condenam atos de bondade e ajuda que são objetivamente bons.

MrBeast fez muito mais. Exemplo – Ele financiou 100 poços em África para fornecer água potável a 500.000 pessoas. Ele foi condenado por uma instituição de caridade como uma figura masculina branca com uma enorme plataforma que chamava toda a atenção. Como disse BM: “Sabe o que mais é frustrante? Morrer de sede”.

E esta loucura infiltra-se até no nosso governo… o NIH propôs uma alteração para eliminar a palavra “deficiência”, porque implica que as pessoas com deficiência têm falhas e precisam de ser corrigidas. Bill diz que se ele perder a visão ou a audição, não o elogie, conserte-o.