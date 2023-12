Bill Maher diz que a disputa por terras entre Israel e Palestina é história antiga, então siga em frente

O apresentador do “Real Time” levou o seu público de volta a Belém, que agora é controlada pelos palestinos. Costumava ser 86% cristão… agora é esmagadoramente muçulmano. As coisas mudam, diz BM.

Ele passa por uma litania de países que se tornaram outros países sob controle diferente… as coisas mudam. Um bom exemplo são os 30 anos de carnificina na Irlanda do Norte, que essencialmente terminaram com ambos os lados reconhecendo uma mudança de terras. As coisas mudam.