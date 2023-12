Billie Eilish destaca variedade por apresentá-la no tapete vermelho

Billie Eilish aparentemente não pretendia se assumir como LGBTQ + neste fim de semana, mas agora diz que foi colocada em uma situação difícil… tudo graças a um repórter que deu um grande salto.

A estrela pop postou uma série de fotos / vídeos de seus últimos dias agitados e começou o despejo do IG com uma foto dela na lata com as calças e a calcinha abaixadas perto dos joelhos … em seguida, fez a transição para clipes dela na Variety’s Evento de brunch do Hitmakers no sábado.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

A legenda dela é reveladora – diz … “obrigado, variedade pelo meu prêmio e também por me mostrar no tapete vermelho às 11h, em vez de falar sobre qualquer outra coisa que importa, eu gosto de meninos e meninas, me deixe em paz sobre isso, por favor, literalmente, quem se importa.”

Claro, ela está se referindo à entrevista que deu com um colaborador da Variety Tiana DeNicola mais cedo naquele dia – onde ela foi diretamente questionada se ela pretendia aparecer na Variety’s história de capa do início da semana… que contou com BE.

Billie Eilish fala sobre se assumir em sua reportagem de capa da Variety: “Eu não sabia que as pessoas não sabiam!” | Variedade Hitmakers apresentado por @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp – Variedade (@Variety) 2 de dezembro de 2023

@Variedade

Foi uma interação estranha, com certeza… vendo como Billie começou dizendo que ainda tinha medo de mulheres e as achava bonitas – ecoando sua citação do artigo da Variety… e também rindo disso no momento .

DeNicola então seguiu logo em seguida e aparentemente pensou que Billie havia revelado algo sobre sua sexualidade na história … e aparentemente estava elaborando ali mesmo. Foi quando ela perguntou se ela pretendia compartilhar sua identidade LGBTQ+.

Billie concordou na época e disse, não necessariamente… acrescentando que achava que todo mundo já sabia. Nesse ponto, vários meios de comunicação divulgaram o ponto de vista de que ela estava, de fato, confirmando o fato de ter se assumido – mas BE não parece ter gostado de como tudo aconteceu.

DeNicola não abordou as queixas de Billie, nem a Variety. É difícil dizer o quanto Billie está fora de forma com tudo isso – ela certamente não parece dar muita importância a “sair do armário”, mas o fato de ela sentir que foi revelada é um grande problema.

Como a própria Billie diz, ela gosta de garotas e garotos… mas ela não quer colocar um rótulo nas coisas – e definitivamente não parece que ela queira continuar falando sobre isso.