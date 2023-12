Bisavó viral, estrela do TikTok, babá Faye, morta aos 98 anos

Babá Faye – a bisavó viral que conquistou corações no TikTok – morreu… isso de acordo com sua família.

Nanny recentemente lutou contra alguns problemas de saúde, incluindo câncer, e seu neto documentou sua jornada no TikTok… observando há alguns meses que ela havia passado por duas grandes cirurgias e um pequeno procedimento também, e isso foi no caminho para a recuperação.

No entanto, após suas operações… Nanny contraiu pneumonia, e parece que essa pode ter sido uma das doenças com as quais ela estava lutando no final. Porém, como observa um membro de sua família, NF não tinha medo do além… e parecia pronta.