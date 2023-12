Bivol fecha acordo para lutar contra Beterbiev na Arábia Saudita em 2024

CCampeão BA 175 libras Dmitry Bivol se comprometeu oficialmente com um confronto monumental pelo campeonato indiscutível dos meio-pesados ​​​​na Arábia Saudita em 2024 contra o campeão IBF/WBC/WBO Artur Beterbiev.

Este confronto tão aguardado é um desejo antigo de Bivol, que tem expressado incessantemente sua ambição pelo título indiscutível desde seu triunfo sobre Canelo Álvarez ano passado. Com a assinatura do contrato, Bivol agora aguarda Beterbievo resultado bem-sucedido de sua próxima luta para que a luta se concretize.

O caminho para este confronto histórico apresenta um desafio significativo para Beterbiev, que deve superar seu obrigatório número 1 do WBC, Callum Smith (29-1, 21 KOs), em 13 de janeiro no Centre Videotron na cidade de Quebec.

O resultado deste encontro determinará o destino do tão aguardado confronto entre Beterbiev e Bivol. Smith, um oponente formidável de 6’4 “e no auge de sua carreira desde que subiu para a divisão de 175 libras em 2021, representa uma ameaça genuína para Beterbiev.

Dmitry Bivol e Artur Beterbiev ‘se enfrentam’ no jantar de gala da luta Fury-NgannouRoberto Ortega

Já houve confirmação da luta entre Bivol e Beterbiev?

Dan Rafael, da ESPN, escreveu um relatório que confirma que Bivol, de 33 anos, cumpriu sua parte no contrato, preparando o terreno para um confronto potencial que os entusiastas do boxe esperavam nos últimos seis anos.

No entanto, o atraso na realização desta luta pode ter impacto na sua importância, com Beterbiev agora com quase 30 anos e exibindo sinais de desaceleração nos últimos dois anos. Também falta uma assinatura oficial do Beterbiev.

Se o confronto se concretizar, surgem questões sobre a diminuição do espetáculo devido à idade de Beterbiev e aos desafios que ele enfrenta contra um adversário mais jovem e mais rápido, Bivol.

A luta de longa data entre Beterbiev e Bivol é comparada a outros confrontos que deveriam ter ocorrido em seu auge, como Anthony Joshua x Deontay Wilder ou Josué x Tyson Fúriaagora se desenrolando quando os lutadores estão na casa dos 30 anos e são menos prolíficos.

A recente vitória de Bivol sobre Lyndon Artur mostrou suas proezas, mas o confronto iminente com Beterbiev tem um significado adicional, pois pode definir o próximo capítulo na divisão dos meio-pesados.

No entanto, há um curinga inesperado na forma de Callum Smith, que, se tiver sucesso contra o Beterbiev, poderá alterar o cenário indiscutível do campeonato. A possível realização de uma luta Bivol-Smith em 2024 na Arábia Saudita permanece incerta, com a reputação de Smith nos EUA marcada por uma derrota desafiadora para Canelo Álvarez e uma vitória controversa John Ryderrevelando vulnerabilidades em situações de alta pressão.