BKFC 56: mesa redonda de previsões de Mike Perry x Eddie Alvarez

Mike Perry e Eddie Álvarez derrubar sábado à noite em uma luta de boxe de cinco rounds para coroar um novo rei da violência no BKFC 56, que acontece no Maverik Center em Salt Lake City, e traz um card repleto de nomes conhecidos do UFC. Antes da ação, Shaun Al-Shatti, Mike Heck, Alexander K. Lee e Jed Meshew do MMA Fighting voltam para a mesa redonda para prever o vencedor da atração principal do pay-per-view do BKFC 56.

Al Shatti: Nesta época de gratidão, deixe-me apenas dizer que estou muito grato pela existência do BKFC por causa de fins de semana como este. O cinturão do Rei da Violência é burro? Claro. Existe um ar de bobagem de circo em tudo sobre este evento? Sem dúvida. Mas quem se importa! Truques idiotas são o tempero da vida nos esportes de combate! Em uma era de recortar e colar pré-fabricados, dê-me qualquer tentativa de fazer um confronto parecer único, em vez da falência criativa usual que esperamos da maioria das promoções de luta. Lembrem-se dos promotores: Diversão é boa! Nunca é demais tentar algo um pouco diferente! Muitas vezes isso tende a ser esquecido neste espaço.

Outra coisa pela qual sou grato? Que The Platinum One ™ na verdade assinou novamente com o boxe sem luvas, em vez de voltar para o MMA. Ninguém na Terra nasceu mais para este esporte do que Mike Perry. Seus níveis de dawg são simplesmente esmagadores. É o grande equalizador. Jogue Perry contra Luke Rockhold e Michael Page em lutas de MMA e as chances de ele fazer 2 a 0 são quase nulas. Mas tire essas luvas de 120 gramas e transforme isso em uma batalha para ver quem consegue enlouquecer o outro, e meu Deus, você sabe que a quintessência do Homem da Flórida não vai murchar primeiro.

Meu único desejo é que Eddie Alvarez nunca tenha assinado com o ONE Championship e que tivéssemos chegado ao evento principal de sábado mais cedo, porque tudo que acabei de escrever sobre Perry se aplica igualmente a “The Underground King”. Há 20 anos de evidências mostrando que Alvarez não é um homem com quem se possa brincar em uma batalha de vontades. Este é o lunático que encarou Peak Crazy Justin Gaethje e implausivelmente saiu com o manto criado por ele mesmo de Homem Mais Violento do UFC em 2017. Mesmo aos 39 anos, nós o vimos ainda se deleitar com aquele caos em sua estreia com os nós dos dedos contra Chad Mendes em abril. Alvarez foi construído para isso, assim como Perry.

Infelizmente, neste momento, temo que o velho cavalo de guerra esteja enfrentando muitas coisas. Ele é o lutador mais velho, menor e mais castigado pelo tempo, enfrentando um dos únicos homens no planeta cuja loucura e tenacidade se igualam às suas. Mike Perry vence por nocaute no quarto round em um banger.

Diabos: Como todos que estão lendo isto sabem, 2023 foi um ano nos esportes de combate em que poucos resultados deveriam surpreender. Caramba, Francis Ngannou venceu Tyson Fury nas regras do Pride quando eles se enfrentaram em uma luta de boxe, Alexa Grasso finalizou Valentina Shevchenko para encerrar o reinado de terror deste último aos 125 libras, e Sean Strickland derrotou Israel Adesanya em 25 minutos para ganhar o título dos médios – e sem dúvida o prêmio de Lutador do Ano de 2023.

Mesmo com todas essas coisas em jogo, Mike Perry perder uma luta corpo-a-corpo para qualquer um – incluindo um jogador do primeiro time violento de todos os tempos como Eddie Alvarez – iria, na pior das hipóteses, pelo menos entrar na lista de coisas chocantes que aconteceriam este ano .

Eu respeito muito Alvarez, e embora “The Underground King” pareça ter levado para o mundo dos dedos nus como Wade Boggs levou para rebatidas duplas na Liga Principal de Beisebol, Perry é o Sr. “Platinum” derrotou caras maiores, caras menores, cães, atacantes técnicos e ainda tem uma vitória no boxe com regras mistas sobre um desafiante anterior ao título mundial de boxe.

Embora eu espere um rio de sangue no ringue do BKFC, acredito que a maior parte virá de Alvarez. Ele pode gostar disso mais do que a maioria, mas a sede de sangue não será suficiente para levantar a mão contra o esporte e contra um homem que encontrou consolo e paz na violência.

Lee: Ame-o ou odeie-o, Perry encontrou um lar.

A jornada de Perry no mundo do boxe foi fascinante de revisar. Ele facilmente lidou com Julian Lane (um reflexo de si mesmo no espelho de uma casa de diversões), conseguiu uma vitória sobre um astuto Michael Page e, em seguida, simplesmente bagunçou a boca do maior Luke Rockhold. Basta dizer que “Platinum” mostrou muita versatilidade em sua ascensão ao estrelato do BKFC e enfrenta outro desafio distintamente diferente em Alvarez.

O ex-campeão dos leves do UFC traz um estilo de boxe mais tradicional do MMA para o ringue e, embora isso deva ser útil para ele enquanto ele ainda quiser fazer isso, tenho sérias preocupações sobre sua durabilidade e o tamanho que ele está abrindo mão neste confronto. Lamentavelmente, o queixo de Alvarez não é mais o que costumava ser, e se ele está sendo derrubado pelo menor Chad Mendes, me preocupo com o que as mãos do martelo de Perry podem fazer com ele.

Em uma luta de MMA, provavelmente ainda escolheria Alvarez para dar um jeito de passar por Perry. Na casa de Perry, porém, onde o poder de nocaute é rei, ele fechará a porta firmemente na cara de Alvarez – e se conseguir o que quer, feche-a para a carreira de Alvarez.

Meshew: Nos breves anos em que a luta corpo-a-corpo entrou em nossas vidas e conquistou um pequeno nicho especial para si mesma, aprendi uma verdade imutável sobre ela: este esporte, mais do que qualquer outro, é sobre ter aquela cachorro em você.

Mike Perry era um lutador mediano de MMA que conquistou uma base de fãs por ser excêntrico e obstinadamente durão. Ele nunca foi um lutador especialmente talentoso (embora não seja ruim) e nunca se desenvolveu muito, e se estivesse restrito apenas ao MMA ou ao boxe, bem, isso teria sido tudo para ele. Mas você o deixa com os nós dos dedos nus e de repente importa menos que ele não tenha muita habilidade. Ele tem aquele cachorro e habilidade suficiente para simplesmente sobreviver às pessoas. É a arena perfeita para quem e o que Perry é.

O que nos leva a Eddie Alvarez, um homem que inegavelmente também tem aquele cachorro dentro de si. De certa forma, Alvarez é simplesmente uma versão melhor de Perry, alguém que tinha muito mais habilidade, mas no fundo venceu lutas ao superar seus adversários. Como tal, Alvarez também começou a agir como um pato psicótico em águas violentas.

Então, o que alguém deve fazer quando é forçado a escolher entre dois lutadores com partes iguais de cachorro? Escolha aquele que é maior. Porque embora o tamanho do cachorro na briga não deva importar, sendo todas as coisas iguais, ser um cachorro maior é melhor.