Bling está EM BUSCA de novos funcionários no mercado

A Bling, empresa que nasceu com o propósito de democratizar a gestão de negócio dos pequenos e médios empreendedores, apoiando no crescimento das empresas e realização de sonhos, está recrutando novas pessoas para preencher o seu time. Posto isso, antes de falar com mais detalhes, consulte a lista de vagas abertas:

Analista de Atração & Seleção (Tech Recruiter) – Bento Gonçalves – RS e Híbrido – Efetivo:

Banco de Talentos – Pessoas com Deficiência – Trabalho Remoto – Banco de talentos;

Pessoa Desenvolvedora Fullstack | Exclusiva para PCD’s – Bento Gonçalves – RS e Remoto – Efetivo:

Suporte Técnico ao Cliente – Bento Gonçalves – RS e Remoto – Efetivo;

Suporte Técnico ao Cliente II – Exclusiva para PCD’s – Trabalho Remoto – Efetivo:

Mais sobre a Bling

Falando um pouco mais sobre a Bling, podemos frisar que a sua história começou em 2008, na cidade de Bento Gonçalves, onde fica a sede. Se transformou, evoluiu e hoje é uma unidade do grupo LWSA, com mais de 300 colaboradores distribuídos em mais de 10 estados do Brasil e também no México.

Não à toa, tem orgulho de estar entre as mais conhecidas empresas desenvolvedoras de softwares de gestão do país e de ser, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico – ABComm, uma das melhores tecnologias para e-commerce do Brasil! Além disso, é certificada como Great Place To Work (GPTW), uma conquista que reflete um ambiente de trabalho acolhedor, desenvolvedor e próspero!

Além disso, seus mais de 300 profissionais inquietos fazem parte do time, atuando diariamente com o propósito de facilitar a vida do empreendedor. Sua solução digital e suporte ao cliente são responsáveis por facilitar a gestão de mais de 1 milhão de pessoas empreendedoras e sonhadoras em todo o Brasil.

Confira alguns benefícios

Auxílio alimentação;

Auxílio home office e apoio na estrutura de trabalho;

PLR – Participação nos Lucros e Resultados;

Zenklub (psicoterapia/atendimento nutricional);

Gympass;

Plano de Saúde | Unimed Nacional;

Plano Odontológico | SulAmérica Nacional;

Seguro de Vida;

Day Off no mês de aniversário;

Auxílio educação;

Auxílio idiomas.



Como se candidatar em uma das vagas?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa ACESSAR A PÁGINA da Gupy, onde a empresa está oferecendo as oportunidades. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.

