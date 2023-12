BLM critica a decisão de Kanye West pelo capuz preto estilo KKK

Kanye West está irritando alguns líderes da comunidade negra com sua última escolha de moda – descobri que vestir um capuz assustadoramente semelhante aos da Ku Klux Klan não combina bem com o Black Lives Matter.

Ye usou seu capuz preto pontudo no início desta semana em sua festa de audição de “Vultures”, e isso está causando indignação no BLM e também na Liga Cívica Nacional.

A questão aqui para o BLM… “Os grupos de ódio estão crescendo a um ritmo alarmante na América. Da lista de mais de 1.200 grupos de ódio ativos na sociedade, o KKK é o maior, com centenas de capítulos em todo o país – tornando-o hoje maior do que qualquer outro”. outro ponto na longa história do grupo.”