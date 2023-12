Blog ao vivo do BKFC 56: Mike Perry x Eddie Alvarez

Acompanhe o blog ao vivo do BKFC 56 sobre Mike Perry x Eddie Alvarez, o evento principal no sábado em Salt Lake City.

Nunca sendo verdadeiramente um lutador de elite quando competia no MMA, Perry, no entanto, construiu uma base de fãs no UFC com base em seu estilo obstinado e personalidade descomunal. Essas características o ajudaram muito desde que mudou para o boxe sem luvas em 2022, já que Perry parece ter encontrado seu lar perfeito, vencendo três vitórias consecutivas e se tornando o rosto da promoção. Da última vez, ele deu as boas-vindas ao ex-campeão peso médio do UFC, Luke Rockhold, ao ringue, vencendo por nocaute técnico no segundo round, e agora ele conhece outro ex-campeão do UFC, Alvarez.

Queridinho dos fãs hardcore de MMA durante a maior parte de sua carreira, Alvarez ganhou o apelido de “The Underground King” ao acumular vitórias com seu tipo particular de violência em todo o mundo, em qualquer organização que o aceitasse. Depois de finalmente se mudar para o UFC em 2014, Alvarez conquistou o título dos leves apenas dois anos depois, consolidando seu legado como um dos maiores de todos os tempos. Mais recentemente, Alvarez fez sua estreia no BKFC em abril, conquistando uma vitória por decisão dividida sobre Chad Mendes. Agora ele busca confirmar seu status de um dos homens mais violentos do planeta ao derrotar Perry.

Confira o blog ao vivo do evento principal do BKFC 56 abaixo.