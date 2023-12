Blog ao vivo do UFC Austin: Beneil Dariush x Arman Tsarukyan

Este é o blog ao vivo do UFC Austin para Beneil Dariush x Arman Tsarukyan, luta principal dos leves no sábado em Austin, Texas.

Um dos melhores pesos leves do mundo, Dariush conseguiu uma sequência de oito vitórias consecutivas para se colocar à beira da disputa pelo título no ano passado. Infelizmente para Dariush, ele não conseguiu fechar o negócio, ficando aquém da luta eliminatória do título contra Charles Oliveira em junho. Em sua primeira luta desde aquela derrota, Dariush espera se recuperar com força e se reinserir na disputa pelo título com uma vitória sobre Tsarukyan.

Depois de estrear no UFC contra Islam Makhachev e superar as expectativas, Tsarukyan rapidamente se tornou uma das maiores promessas do MMA. Desde então, ele manteve o hype, vencendo sete de oito, sendo sua única derrota uma decisão controversa para Mateusz Gamrot. Agora firmemente entre os 10 primeiros, Tsarukyan espera se colocar entre os cinco primeiros com uma vitória sobre Dariush.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC Austin abaixo.