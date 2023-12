Blog ao vivo do UFC Vegas 83: Song Yadong x Chris Gutierrez

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 83 de Song Yadong x Chris Gutierrez, luta principal do peso galo do card de sábado no UFC APEX em Las Vegas.

Depois de uma derrota por paralisação para Cory Sandhagen em setembro de 2022, Song se recuperou com uma incrível finalização no quinto round sobre Ricky Simon na luta principal do UFC Vegas 72 em abril. O jovem de 26 anos faz sua 13ª aparição no octógono em busca de sua 10ª vitória no UFC – que inclui vitórias sobre o próximo desafiante ao título Marlon Vera, Marlon Moraes e Casey Kenney.

Gutierrez também teve uma vitória recuperada em sua partida mais recente, quando conquistou uma vitória por decisão unânime sobre o Alatengheili em outubro. “El Guapo” está com um recorde de 8-2-1 desde sua estreia na promoção e nunca foi nocauteado em sua carreira profissional no MMA. Gutierrez conquistou a maior vitória de sua carreira ao nocautear o ex-campeão mundial Frankie Edgar no UFC 281, em novembro de 2022.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC Vegas 83 abaixo.