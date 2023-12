Blueface ‘resgata’ recém-nascido às 4 da manhã, diz que Chrisean o negligenciou para fazer sexo

Reproduzir conteúdo de vídeo





Cara Azul diz que seus instintos paternais foram forçados a entrar em ação no início da manhã… isso depois que ele supostamente soube que cristão havia deixado seu filho aos cuidados de sua melhor amiga.

Na madrugada de segunda-feira, Blueface foi ao ar no IG enquanto segurava seu filho, Chrisean Jr., e parecia ter tirado o bebê do amigo de Chrisean Pântano …que estava ao telefone tentando entrar em contato com alguém. Parece que ela estava cuidando da criança para a mãe.

Blueface afirma que Chrisean abandonou seus deveres maternais por causa de um saque … chamou toda a cena de irresponsável da parte dela – rotulando-a de “vadia da barraca” por supostamente abandonar seu filho no meio da noite.

A raiva do rapper “Thotiana” não acabou com Chrisean… ele prometeu a Marsh que sua noiva Jaidyn Alexis estava esperando por ela em outro destino para dar-lhe as batidas, mas a câmera foi cortada antes que tal violência pudesse ser capturada.

Chrisean ainda não respondeu às alegações de maus pais de BF, mas ela postou suas últimas faixas depois de ficar acordada até tarde no estúdio – fazer malabarismos com a mãe e a vida do rap tem seus desafios!!!



A última vez que conversamos com cartão bela deu a Chrisean pepitas de vida sobre como equilibrar a maternidade e sua vida pessoal.



