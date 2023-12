Bobbie Jean Carter Causa da morte: O que aconteceu com a irmã de Nick e Aaron?

NA irmã de Wick e Aaron Carter, Bobbie Jean, faleceu no sábado na Flórida, embora os detalhes exatos de sua morte não tenham sido confirmados, no passado, Bobbie Jean lutou com problemas de dependência.

Bobbie Jean Carter morreu na Flórida aos 41 anos

Esta é a terceira morte na família Carter e como esperado eles estão arrasados ​​sua mãe Jane Carter fez uma declaração rápida e divulgou à imprensa pedindo paciência e privacidade durante este momento difícil.

Ela disse ao TMZ “Estou em choque ao saber da morte repentina de minha filha, Bobbie Jean; e precisarei de tempo para processar a terrível realidade disso acontecendo pela terceira vez. mas até então eu pediria para ficar sofrendo em particular.”

Bobbie Jean deixa sua jovem filha Bella como Jane mencionou na declaração “[H]Embora um pai sinta profundamente a perda de um filho, o sofrimento de uma criança pequena pela perda de um pai deve ser muito maior. Então, eu pediria aos solidários que fizessem uma oração pela minha preciosa neta Bella, de oito anos, que anteriormente perdeu o pai e agora também ficou sem a mãe.“

BJ teve alguma participação na carreira musical da família durante o auge do sucesso do irmão, ela era consultora de guarda-roupa e estilo para seu irmão Aaron no início dos anos 2000.

Ela também chamou atenção quando estrelou no E! Reality show “House of Carters”e embora tenha participado de apenas 8 episódios, ela gostava de viver longe dos holofotes.

De acordo com o veículo, BJ teve problemas com dependência e abuso de substâncias ao longo dos anos e lutou constantemente contra sua condição. Ela também teve algumas prisões, incluindo a última no início deste ano.

O Bobbie Jean, 41 anos é o terceiro membro dos Carters que faleceu, Aaron Carter morreu devido a um afogamento relacionado com drogas. Em 2012, sua irmã Leslie morreu de overdose.