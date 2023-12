Bobbie Jean Carter, irmã de Nick e Aaron Carter, morta aos 41 anos

A mãe de Bobbie Jean, Jane Carter nos diz… “Estou em choque ao saber da morte repentina de minha filha, Bobbie Jean; e precisarei de tempo para processar a terrível realidade de que isso está acontecendo pela terceira vez. Quando for capaz de pensar com clareza, Vou divulgar uma declaração mais completa; mas até então eu pediria para ficar em luto em particular.”

As circunstâncias exatas da morte de Bobbie não são claras, mas sabemos que ela faleceu na manhã de sábado na Flórida.

Bobbie Jean – também conhecida como BJ – esteve um tanto envolvida no negócio musical da família durante o auge da carreira de seus irmãos… especialmente Aaron, para quem ela atuou como estilista de guarda-roupa e maquiadora durante suas turnês no início Década de 2000.

Ela também apareceu no E! reality show de TV, “House of Carters”, no qual ela apareceu em oito episódios. Nos anos seguintes, Bobbie Jean viveu uma vida relativamente privada na obscuridade, evitando os holofotes.