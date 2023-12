Bobby Green, a equipe de Arman Tsarukyan troca socos e inicia um novo vídeo de briga em um hotel

Bobby Green e Arman Tsarukyan podem não se enfrentar no UFC Austin, mas a rivalidade noturna entre os dois pesos leves tomou conta da semana da luta.

Novas imagens surgiram na noite de sexta-feira de Green e membros da equipe de Tsarukyan brigando em um segundo incidente no hotel sede do UFC antes do evento de sábado. No clipe, postado nas redes sociais por Usuário X O MMAFortuneTeller, Green pode ser visto confrontando um membro da equipe de Tsarukyan antes de finalmente trocar socos e iniciar uma cena caótica entre os dois campos. Em um ponto do vídeo, um membro da equipe de Tsarukyan corre em direção a Green e lança um chute voador selvagem no co-headliner do UFC Austin.

Todo o incidente pode ser assistido abaixo.

A saga entre Green e Tsarukyan deu várias reviravoltas antes do UFC Austin. Na quarta-feira, Green acessou as redes sociais alegando que foi atacado por Tsarukyan e vários membros da equipe de Tsarukyan no hotel anfitrião do UFC em Austin, Texas. Tsarukyan então confirmou essas alegações na sexta-feira, quando divulgou imagens do incidente incitante, que o mostra confrontando Green e até agarrando Green pela garganta.

Tsarukyan está escalado para enfrentar Beneil Dariush na luta principal do UFC Austin, enquanto Green deve enfrentar o adversário substituto de última hora, Jalin Turner, na luta co-headlining.

O UFC Austin acontece no dia 2 de dezembro no Moody Center.