Bobby Green acredita que Tony Ferguson pode vencer Paddy Pimblett: ‘Ele vai vencer’

Bobby Green não está contando com Tony Ferguson.

No início deste ano, Green finalizou Tony Ferguson com um triângulo de braço nos últimos segundos do confronto no UFC 291. A derrota foi a sexta seguida de Ferguson (a quarta por paralisação) e aumentou os apelos dos fãs para que Ferguson pendurasse as luvas.

Sempre independente, Ferguson desconsiderou tal conversa e agora enfrentará Paddy Pimblett no UFC 296. Dado que Pimblett está em uma seqüência de seis vitórias consecutivas, muitos acreditam que Ferguson terá mais uma longa noite, mas Green não tem tanta certeza.

“[Ferguson] pode dar um bom tiro”, disse Green recentemente em A hora do MMA. “Acho que ele pode conseguir a vitória. É apenas mental com Tony, a maneira como ele está pensando. Como na nossa briga, algumas das escolhas que ele fez, eu pensei, ‘Por que ele escolheu fazer isso? Isso foi meio estúpido. Ele tentou fazer aquele teste de Imanari. Eu acertei ele com um tiro bem na bunda dele. Tipo, cara, eu vi aquela merda vindo a um quilômetro de distância. Por que você fez isso? Aquilo foi estúpido. Teria sido melhor continuar atacando mais. Você estava vindo com muita pressão. Eu teria seguido mais esse plano de jogo do que feito isso. Por que você fez isso? Ele estava tomando shots, então posso ver por que ele mudou, mas porra, não sei se teria feito isso.

“Então, pequenas coisas. Se ele tomar decisões inteligentes, poderá vencer. Mas às vezes eu fico tipo, mano, você é estúpido? Ou há algo errado em seu cérebro? Mesmo quando ouço suas entrevistas, eu também discuto. Confie em mim, eu discuto, então entendo o que as pessoas pensam. Mas não acho que ele permaneça no assunto, a ponto de responder um pouco a uma pergunta e depois se desviar. Eu sei que sou assim também, mas há uma diferença no que nós dois estamos fazendo.

“Mas sim, acho que ele vai vencer.”

Poucas pessoas concordam com Green, já que Ferguson é um grande azarão nas apostas no momento.

O UFC 296 acontece no dia 16 de dezembro na T-Mobile Arena, em Las Vegas, e atualmente tem como atração principal a luta pelo título dos meio-médios entre Leon Edwards e Colby Covington.